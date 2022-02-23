Bahçeciler'in tutukluluğu sürecek!

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Lefkoşa’da 2016 yılında seri kundaklama olaylarıyla ilgili “azmettirici” olarak gösterilen, olaydan iki gün önce yurtdışına çıkış yapıp kaçak olan 5 yıl Türkiye’de yaşayan ve geçtiğimiz ay ülkeye dönüp yargılanmak üzere cezaevine gönderilen Enver Bahçeciler, bugün ilk tahkikat duruşması için yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Yargıç Hazal Hacımulla’nın huzurunda görüşülen davada KKTC Başsavcılığı adına savcı Hasan Boşnak, 4 tanık daha dinletti. Savcı Hasan Boşnak, tanık olarak Müfettiş Fikri Sergil’i dinletti. Sergil, 19 Şubat 2016 tarihinde gerçekleşen kundaklama olayıyla ilgili yürütülen tahkikatla ilgili bilgi verdi. Hasan Boşnak, tanık olarak Kamil Racioğlu dinletti. Racioğlu, “Hamitköy’de ikamet ediyorum. Enver Bahçeciler, karşı komşumdur. 2016 yılında ifade vermiştim. Apaçi Mahmut, Evren Baysal’ı görürdüm. Bahçeciler’in evinde kalırlardı. Köpeklere bakarlardı” dedi. Hasan Boşnak, tanık olarak Mehmet Ali Bozkurt’u dinletti. Bozkurt, şunları söyledi: “Anadolu Sigorta’da Hasar ve Muhasebe Bölümü’nde görev yapıyorum. Kings Autos müşterimizdi. Söz konusu işyeri işyerimizde sigortalıydı. Hadise sonrası hasar tespiti yapılmıştı. Tespitlere göre üç kalemde hasarlar rapor edildi. Satıştaki 9 araçları için toplamda 1 milyon 143 bin 988 TL hasar tespit edildi. Poliçesinin eksik sigortalı olduğu tespit edilmiştir. Bunun yanında bina kaleminde 12 bin 750 TL, güvenlik kameralarında 16 bin757 TL hasar oluştu. Eksik sigorta nedeniyle 9 bin 160 TL ile 13 bin 405 TL toplamda hasarlar için 687 bin 326 TL ödeme yapıldı”

Savcı Hasan Boşnak, gardiyan olan Alkan Olsun’u dinletti. Tanık, şunları söyledi:“ Cezaevinde gardiyanım. 2016 yılında diğer sanıklarla ilgili ifade vermiştim. Yanma olayıyla ilgili içeri gelen 5 sanık olan Evren Baysal, Mahmut Selkar, Ozan Ögeyik, Eren Baysal, özellikle Selkar için beni Türkiye hattından Enver Bahçeciler telefon edip, onlara iyi bakmamı söyledi. Türkiye numarasından beni arayıp, özellikle Selkar’ın kendisini aramasını istediğinde Bahçeciler beni arayıp, ‘haber et beni arasın’ derdi. Polis soruşturması başladığında ‘Bir daha beni arama’ dedim. O da aramadı.”

Yargıç Hazal Hacımulla, davanın ilk tahkikat duruşmasına devam edilmek üzere 2 Mart’a erteledi. Hacımulla, Enver Bahçeciler’in tutukluluğunun devamına emir verdi.