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Bahçeciler'in tutukluluğu sürecek!

Lefkoşa’da 2016 yılında seri kundaklama olaylarıyla ilgili “azmettirici” olarak gösterilen, olaydan iki gün önce yurtdışına çıkış yapıp kaçak olan 5 yıl Türkiye’de yaşayan ve geçtiğimiz ay ülkeye dönüp yargılanmak üzere cezaevine gönderilen Enver Bahçeciler, bugün ilk tahkikat duruşması için yeniden mahkemeye çıkarıldı. Yargıç Hazal Hacımulla’nın huzurunda görüşülen davada KKTC Başsavcılığı adına savcı Hasan Boşnak, tahkikat memuru Öjen Açıkada’yı dinletmeye başladı.

02 Mart 2022 Çarşamba 16:14
Bahçeciler'in tutukluluğu sürecek!

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

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Lefkoşa’da 2016 yılında seri kundaklama olaylarıyla ilgili “azmettirici” olarak gösterilen, olaydan iki gün önce yurtdışına çıkış yapıp kaçak olan 5 yıl Türkiye’de yaşayan ve geçtiğimiz ay ülkeye dönüp yargılanmak üzere cezaevine gönderilen Enver Bahçeciler, bugün ilk tahkikat duruşması için yeniden mahkemeye çıkarıldı. Yargıç Hazal Hacımulla’nın huzurunda görüşülen davada KKTC Başsavcılığı adına savcı Hasan Boşnak, tahkikat memuru Öjen Açıkada’yı dinletmeye başladı. 

Tahkikat memuru Öjen Açıkada,19 Şubat’ta Opel Plaza, Özmerhan Ltd ve Kings Autos’da gerçekleşen kundaklama olayıyla ilgili yaptığı tahkikatı anlatmaya başladı. Açıkada, “Olay yerinde Kings Auto’da yanan 9 adet lüks aracın kasten ateşe verilip, hasara uğratıldıklarını tespit ettim. Araçlardan is örnekleri aldım. Kings Autos’un işletmecisi Halil Kahraman’ın ifadesini aldım. Tüm olay yerlerine yakın kameraların tespit edilip alınarak incelenmesini sağladım. İncelemede King Autos’a ait kameraların çalışmadığı tespit edildi ancak işyerinin kuzeyindeki bir işyerine ait güvenlik kamerasından kapişonlu ve yüzleri maskeli iki kişinin, iki ayrı patlamanın ardından koşarak kaçtıkları görüntülere ulaşıldı. Enver Bahçeciler’in Alsancak’taki evinde mahkeme emriyle yapılan aramada herhangi birşey tespit edilmedi” ifadelerini kullandı. Öjen Açıkada, tahkikat kapsamında alınan emareler, Enver Bahçeciler’in de dâhil daha önce yargılanıp, hapis cezası da alan sanıkların telefon dökümleriyle ilgili bilgiler aktardı.

Yargıç Hazal Hacımulla, davanın ilk tahkikat duruşmasına devam edilmek üzere 8 Mart’a erteledi. Hacımulla, Enver Bahçeciler’in tutukluluğunun devamına emir verdi.

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