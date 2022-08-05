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Bahçeciler davası zanlıları teminatla serbest

Görevi Kötüye Kullanma, Özel Hayatın ve Özel Hayatın Gizli Alanlarının Korunması Yasası’na Aykırı Hareket, Özel Hayatın Gizli Alanlarının Korunması Yasası’na Aykırı Hareket suçundan tutuklanan zanlılar Sadi Sancak, Betül Ciyaslıoğlu ,Mahmut Selkar ve Mehmet Bahçeciler bugün yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

05 Ağustos 2022 Cuma 12:54
Bahçeciler davası zanlıları teminatla serbest

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Görevi Kötüye Kullanma, Özel Hayatın ve Özel Hayatın Gizli Alanlarının Korunması Yasası’na Aykırı Hareket, Özel Hayatın Gizli Alanlarının Korunması Yasası’na Aykırı Hareket suçundan tutuklanan zanlılar Sadi Sancak, Betül Ciyaslıoğlu ,Mahmut Selkar ve Mehmet Bahçeciler bugün yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis çavuşu Salih Keskinel, olguları aktardı. Polis, 3 Şubat 2022 tarihinde Lefke Polis Karakolu’nda görevli polis çavuşu Sadi Sancak’ın Görevini Kötüye Kullanarak, Polis Genel Müdürlüğü’nün kullandığı SAID isimli programdan, Halil Kahraman, Çağın Mullaoğlu ve Mahmut Şimşekatan’ın hakkında geçmişte düşülen kayıtların neler olduğunu tespit ederken, Merkezi Cezaevi’nde tutuklu bulunan Enver Bahçeciler’in davasında kullanmak amacıyla Güzelyurt’ta sakin Mehmet Bahçeciler ve Mahmut Selkar’ın ise Betül Ciyaslıoğlu’ya verdiğini anlattı. Polis, 2 Ağustos 2022 tarihinde zanlı Betül Ciyaslıoğlu’nun ofisinde yapılan aramada, Halil Kahraman, Çağın Mullaoğlu ve Mahmut Şimşekatan’ın Polis Genel Müdürlüğü’nün kullandığı SAID isimli programdan alındığına inanılan ve programdaki sırasıyla birebir örtüşen kayıtların başlıklarının, el yazısıyla yazıldığı kâğıdın emare alındığını belirtti. Polis, aynı gün tüm zanlıların tutuklandığını ve Ciyaslıoğlu’nun bilgileri nereden aldığını hatırlamadığını söylediğini anlattı. Polis, zanlı Mahmut Selkar’ın konu bilgileri yeğeni olan Sadi Sancak’tan aldığını söylediğini belirtti. Polis, tahkikatın tamamlandığını söyleyerek,  zanlıların uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Mine Ozankaya zanlının yurtdışına çıkışının yasaklanması, haftada 1 gün en yakın polis karakoluna ispatı vücutta bulunması, 10’ar bin TL nakit teminata yatırması ve KKTC vatandaşı muteber birer kefilin 200’er bin TL değerinde kefalet senedi imzalaması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

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