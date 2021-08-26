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Bahattin Küçükkaraca tutuklu yargılanacak

Ülkemizde kaçak olarak ikamet ettiği tespit edilen zanlı Bahattin Küçükkaraca tutuklanarak mahkeme huzuruna çıkarıldı.

26 Ağustos 2021 Perşembe 14:44
Bahattin Küçükkaraca tutuklu yargılanacak

Kamalı Haber

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Ali Gencer, olguları aktardı.

Polis, zanlı Bahattin Küçükkaraca’nın KKTC’de izinsiz ikamet etme suçuna methaldar olduğunu belirtti.

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Polis, zanlının 23 Ağustos 2021 tarihinde Adli Şube’ye geldiğini ve yapılan muhaceret kontrolünde 19 Eylül 2020 tarihinden itibaren KKTC’de izinsiz ikamet ettiğinin belirlendiğini söyledi.

Polis, zanlının yaptığı şikâyet üzerine İçişleri Bakanlığı ve Çalışma Dairesi’nde de soruşturma yapıldığını anlattı.

Polis, zanlının tutuklu yargılanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Hazal Hacımulla, zanlının 15 günü aşmamak üzere cezaevinde hükümsüz tutuklu kalmasına emir verdi.

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Anahtar Kelimeler:
Bahattin Küçükkaraca
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