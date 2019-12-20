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Bahadi 7 gün daha tutuklu kalacak

Bahadi 7 gün daha tutuklu kalacak

20 Aralık 2019 Cuma 19:21
Bahadi 7 gün daha tutuklu kalacak

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Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Lefkoşa’da faaliyet gösteren Sunsel isimli işyerinde çalışmakta olan zanlı İbrahim Bahadi şirket adına tahsil ettiği paraları çaldığı iddiası ile bugün yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Özgür Sunalp, olguları aktardı. Polis, Lefkoşa’da faaliyet gösteren Sunsel Enterprises Ltd. isimli iş yerinde müstahdem olarak çalışmakta olan Akdoğan’da sakin İbrahim Bahadi’nin Mağusa bölgesinde faaliyet göstermekte olan marketlere vermiş olduğu mallara karşılık yapmış olduğu tahsilatlara karşılık olarak vermiş olduğu makbuzlar üzerinde sahteleme yaparak tahsil etmiş olduğu toplam 1981,46 TL parayı şirkete vermeyerek sirkat ettiğini mahkemeye aktardı. Polis, zanlının 18 Aralık 2019 tarihinde mahkeme emri gereğince tutuklandığını belirtti.

Polis, zanlının toplam 12 farklı fatura üzerinde oynama yapıp, toplam 3 bin 947 TL sirkat ettiğini söyledi. Polis, alınacak ifadeler olduğunu belirterek, soruşturmanın salimen yürütülebilmesi için zanlının 7 gün süre ile polis nezaretinde tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, zanlının 7 gün tutuklu kalmasına emir verdi.

Anahtar Kelimeler:
İbrahim Bahadi
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