“Bağımlıyım” dedi cezaevinden kurtulamadı

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Lefkoşa’da tasarrufunda uyuşturucu madde ile yakalanan zanlı Fırat Deniz bugün teminat talebi ile mahkeme huzuruna çıkarıldı. Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, zanlının 45 günü aşmayan bir süre hükümsüz tutuklu olarak cezaevinde kalmasına emir verdi.

NE OLMUŞTU?

Zanlı Fırat Deniz’in 12 Ağustos 2020 tarihinde tasarrufunda yarım gram ağırlığında sentetic cannabionid türü olduğuna inanılan uyuşturucu madde ve tütünle karışık sarma sigara ile yakalanmış ve tutuklanarak mahkemeye çıkarılmıştı.

“BAĞIMLIYIM”

Polis, zanlının gönüllü ifade verip, konu maddeyi 11 Ağustos’ta aranan bir şahıstan iki gram aldığını itiraf ettiğini belirtti. Polis, tahkikatın tamamlandığını söyleyerek, zanlının tutuklu yargılanmasını talep etti.

Zanlı Fırat Deniz, bağımlı olduğunu ve yalnızca içmek için satın aldığını beyan etti.