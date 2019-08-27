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Bafra halk plajında düzenlenen maki festivaline uyuşturucu baskını 2 tutuklu

Bafra halk plajında düzenlenen “Maki Festivali” de 23.8.19 akşamı görevli polisler tarafından hareketlerinden şüphe edilen zanlı Ala Ali Abdelmoti Jaber ve zanlı Aybars Baturay Erçalışkan aramaya tabi tutuldu.

Bafra halk plajında düzenlenen maki festivaline uyuşturucu baskını 2 tutuklu

Bafra halk plajında düzenlenen “Maki Festivali” de 23.8.19 akşamı görevli polisler tarafından hareketlerinden şüphe edilen zanlı Ala Ali Abdelmoti Jaber ve zanlı Aybars Baturay Erçalışkan aramaya tabi tutuldu.

27 Ağustos 2019 Salı 18:04
Bafra halk plajında düzenlenen maki festivaline uyuşturucu baskını 2 tutuklu

Arama sonucu zanlı Ala Ali Abdelmoti Jaber’in giymekte olduğu şortun cebinde2 gr Hint Keneviri türü uyuşturucu madde olduğuna inanılan madde ve cebinde bir kâğıt parçasına sarılı tütünle karışık 2 gr ağırlığında Hint keneviri türü uyuşturucu madde bulundu. Diğer zanlı Aybars Baturay Erçalışkan üzerinde yapılan aramada ise kulak arkasında tespit edilen sarma sigara içerisinde tütünle karışık uyuşturucu madde içerildiğine inanılan madde bulundu. Her iki zanlı polis tarafından tutuklandı.

Zanlılar, bahse konu uyuşturucu maddeleri festival alanında tanımadıkları bir şahıstan 100 TL karşılığı satın aldıklarını beyan ettiler.

Tutuklanan zanlılar 24.8.19 tarihinde Gazimağusa kaza mahkemesinde yargıç huzuruna çıkarılarak haklarında üçer gün tutukluluk emri alındı.

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Zanlılar bugün 27.8.19 tarihinde yeniden yargıç huzuruna çıkarıldılar. Yemin tahtında şehadet veren tahkikat memuru olayla ilgili bilgi aktardı. Zanlı Aybars Baturay Erçalışkan’nın evinde yapılan aramada 500 mlg daha uyuşturucu madde olduğuna inanılan Hint keneviri türü uyuşturucu madde bulunduğunu, diğer zanlı Ala Ali Abdelmoti Jaber’nin ikametgâhında bir şey bulunmadığını aktardı.

Tahkikatın henüz tamamlanmaması nedeniyle zanlılar aleyhine ek tutukluluk verilmesi talep edildi

Şahadeti değerlendiren yargıç Umut İnan zanlı Aybars Baturay Erçalışkan’ın 7 gün, diğer zanlı Ala Ali Abdelmoti Jaber’in de 2 gün süreyle poliste tutuklu kalması yönünde emir verdi. (MHA)

Anahtar Kelimeler:
UyuşturucuBafra Halk Plajı
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