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Badur 3 gün tutuklu kalacak

Badur 3 gün tutuklu kalacak

03 Haziran 2019 Pazartesi 12:49
Badur 3 gün tutuklu kalacak

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

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Lefkoşa surlar içinde evinin önünde oturmakta olan Erhan Tunç’u bıçakla yaralayan zanlı Veysi Badur tutuklanarak bugün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren polis memuru Alparslan Yavuz olayla ilgili bulguları aktardı. Yavuz huzurda bulunan zanlı Veysi Badur’un 2 Haziran saat 03.40 raddelerinde Lokmacı Lefkoşa adresinde sakin Erhan Tunç’a hitaben 'bundan sonra burası bizim ev de bizim' dedikten sonra cebinden çıkardığı tespit edilemeyen bıçağı sallayarak sağ el bileğinden yaraladığını söyledi. Yavuz olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine zanlının ayni gün derdest emri gereği tutuklandığını belirtti. Polis mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın henüz yeni olduğunu aranan emare ve alınması ifadeler ve incelenmesi gereken kamera görüntülerinin olduğunu belirterek zanlının 3 gün süre ile poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkemeden söz alan zanlı özür dilerim kimse ile husumetim yok ben yapmadım dedi.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Cenkay İnan zanlının soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

Son Güncelleme: 03.06.2019 13:05
Anahtar Kelimeler:
KavgaYARALAMAErhan TunçVeysi Badur
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