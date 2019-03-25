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Babasının evini kundaklayan kıza 4000 TL para cezası
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Babasının evini kundaklayan kıza 4000 TL para cezası

Babasının evini kundaklayan kıza 4000 TL para cezası

25 Mart 2019 Pazartesi 20:17
Babasının evini kundaklayan kıza 4000 TL para cezası

BABASININ EVİNİ KUNDAKLAYAN KIZA 4000 TL PARA CEZASI                                        

27 Şubat 2018 tarihinde Gazimağusa’da, kendisini evden gönderen babası Yılmaz M.’e ait ikametgâhı çakmakla 3 yerden ateşe veren A. M. ( K-22 ) 4000 TL para cezasına çarptırıldı.

Bugün Gazimağusa’da oturum yapan başkan Nüvit Gazi, kıdemli yargıç Şerife Katip Kır ve yargıç Hazal Hacımulla’dan oluşan Ağır Ceza mahkemesi 27 Şubat 2018 tarihinde baba evini kundaklayarak kasti hasar oluşmasına neden olan sanık A. M’ i babasının şikayetçi olmamasını, zararı karşılamış olmasını ayrıca 22 yaşında genç birisi olmasını göz önünde bulundurarak hapse göndermedi ve 4000 TL para cezası ile cezalandırdı. (MHA)

Son Güncelleme: 25.03.2019 21:42
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