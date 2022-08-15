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Baba-oğul 4 gün daha tutuklu kalacak

Ülkemize tasarufundaki ciddi miktardaki paralar ile giriş yapmak isterken tespit edilerek tutuklanan zanlı Selim Tayşi’nin aynı ismi taşıyan oğlu Selim Tayşi bugün yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

15 Ağustos 2022 Pazartesi 18:20
Baba-oğul 4 gün daha tutuklu kalacak

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Ülkemize tasarufundaki ciddi miktardaki paralar ile giriş yapmak isterken tespit edilerek tutuklanan zanlı Selim Tayşi’nin aynı ismi taşıyan oğlu Selim Tayşi bugün yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis çavuşu Yahya Suiçmez olguları aktardı. Polis, zanlının Para Kambiyo Yasasına Aykırı hareket suçuna methaldar olduğunu belirtti. Polis, 06.08.2022 tarihinde, saat 21.31'de Ercan Havalimanı’ndan KKTC' ye giriş yapan Selim Tayşi'nin (E-60, İşletmeci) yolcu beraberinde bulundurduğu 800 bin Euro parayı Ercan Gümrük Şubesine 'Yatırım Amaçlı getirdiğini beyan etmesine müteakip, konu şahsın beyanları şüpheli görülerek yapılan tahkikatta 31.07.2022 tarihinde yapılmış 500,000 EURO' luk 'İş Kurmak Amaçlı' ve 01.08.2022 tarihinde ise 600,000 EURO' lik "Yatırım yapmayı düşünüyorum" açıklamalı iki beyanının daha olduğunun tespit edildiğini anlattı. Polis, 09.01.2022-14.07.2022 tarihleri arasında Lefkoşa'da Ercan Hava Limanından KKTC'ye yolcu olarak giriş yapan Selim Tayşi’nin (E- 28) "Para Kambiyo Yasasına Aykırı Hareket ve 4/2008 Sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Yasasına Aykırı hareket suçlarından halen tutuklu bulunan" babası Selim Tayşi’nin (E- 60) istemi üzerine ve talimatı doğrultusunda 10.000 Euro üzerinde olan parayı Gümrük Yetkililerine bildirmesi gerekirken her seferinde beraberinde bulundurduğu 150.000 Euro'yu 10 kez Ercan Havalimanında Gümrük Yetkililerine beyan etmeyerek KKTC'ne toplamda 1.500.000 Euro getirmek suretiyle Para Kambiyo Yasasına Aykırı Hareket ettiğini belirtti. Polis, zanlının vermiş olduğu gönüllü ifadesinde suçunu itiraf ettiğini ve iki seferde getirdiği toplam 1 milyon 500 bin Euro’yu zanlı Ökkeş Taş’a teslim ettiğini mahkemeye aktardı. Taş’ın da mahkeme emri gereği tutuklanmış olup tahkikatın devam ettiğini söyledi. Polis, baba-oğul iki zanlının birçok kez giriş çıkış yaptığını ve Türkiye’den çıkışlarında toplam 12 bin Euro’yu beyanlarının bulunduğunu mahkemeye aktardı. Polis, tahkikatın devam ettiği belirterek, aranan kişiler olduğunu, alınması gereken ifadeler olduğunu söyleyerek, baba-oğul zanlının 4 gün daha tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Hazal Hacımulla, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için iki zanlının 4 gün tutuklu kalmasına emir verdi.

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