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Azılı hırsız cezaevine gönderildi

Girne, Lefkoşa ve Gazimağusa’da 20 iş yerini soyan azılı hırsız Mehmet Türk Girne Adli Şube ekiplerinin başarılı operasyonuyla yakalandı.

09 Nisan 2022 Cumartesi 00:24
Azılı hırsız cezaevine gönderildi

Evrim Kamalı

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Kıbrıs Manşet Özel Haber

Girne, Lefkoşa ve Gazimağusa’da 20 iş yerini soyan azılı hırsız Mehmet Türk Girne Adli Şube ekiplerinin başarılı operasyonuyla yakalandı. Zanlı bugün mahkemeye çıkarıldı.

Girne Adli Şube’de görevli polis memuru Serhan Özcü, zanlının 31 Mart 2022 tarihinde yakalandığını söyledi. Özcü, zanlının Lefkoşa'da faaliyet gösteren; Tezer Market içerisinden 3,000 TL nakit para ile toplam 2,084 TL değerindeki muhtelif sigara ve tütün ürünlerini, Karadağ Market içerisinden 800 TL nakit para ve 18,895 TL değerindeki muhtelif sigaraları, Arabanlı Elektronik isimli iş yerinden toplam 2,000 TL nakit para,  Ağrı Ticaret isimli iş yerinden 2,000 TL nakit para ve Gönyeli’de faaliyet gösteren Vodafone isimli iş yerinden de 3,965 TL nakit parayı, Gazimağusa’da faaliyet gösteren; Kasap Hasan ve Oğulları isimli iş yerinden 2,000 TL nakit parayı, Sarper Market isimli iş yerinden bir paket sigara ile  toplam 30,692 TL nakit parayı, B1 Market isimli işyerinden 2 paket sigara ile toplam 57.25 TL bozuk paraları, Fide Market isimli iş yerinden yazar kasa içerisinde bulunan 100 TL  bozuk parayı, Kasap Hasan ve Oğulları isimli iş yerinden 2000 TL parayı, Girne’de faaliyet gösteren;  Mustafa Kasapoğlu Et ve Et Ürünleri Ltd. isimli iş yerinden yazar kasa içerisinde bulunan 1500 TL nakit parayı, Aygınlar Yapı Ltd. isimli iş yerinden 250 TL nakit parayı,  Karasay Kuaför isimli iş yerinden 650 TL nakit parayı, Peanut Off Licence isimli iş yerinden 6.870 TL ve 100 Dolar banknotu, Arasmax isimli iş yerinden 350 USD ve 200 TL nakit parayı çaldığını söyledi. Polis, ayrıca zanlının Egzotic ve Blue Shine Temizlik Ürünleri Ltd isimli iş yerlerinin giriş kapılarını hasara uğrattıktan sonra bu iş yerlerine girdiği ancak herhangi bir şey çalmadan çıkış yaptığının da belirlendiğini açıkladı. Polis memuru Özcü, yakalanan zanlının mahkemeye çıkarılarak, hakkında toplam 8 gün tutukluluk emri alındığını, soruşturmanın tamamlandığını, zanlının 17 Şubat’ta bir aylık turist vizesiyle geldiğini, 17 Martta ikamet izinsiz duruma geldiğini belirterek, tutuklu yargılanmasını talep etti. Mahkeme zanlıyı 3 ayı aşmayacak bir süreyle cezaevine gönderdi.

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