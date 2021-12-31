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Ayşegül Yaylacı ve Mahmut Karakaş teminata bağlandı

Buldukları kart ile oyun kredisi alan zanlılar Ayşegül Yaylacı ve Mahmut Karakaş mahkeme huzuruna çıkarılarak teminata bağlandı.

31 Aralık 2021 Cuma 13:39
Ayşegül Yaylacı ve Mahmut Karakaş teminata bağlandı

Kamalı Haber

Mahkemede yeminli şahadet veren Polis memuru Gültekin Sancar, olguları aktardı. Polis, zanlı Ayşegül Yaylacı ve Mahmut Karakaş’ın sirkat suçuna methaldar olduğunu belirtti.

Polis, 13 Kasım tarihinde F.G’nin yere düşürdüğü kredi kartını zanlı Ayşegül Yaylacı’nın bularak sirkat ettiğini ve Whatsapp isimli haberleşme ağından kredi kartının ön ve arkasının fotoğrafını zanlı Mahmut Karakaş’a attığını anlattı.

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Polis, zanlı Mahmut Karakaş’ın ise kart bilgileri ile Pubg isimli oyuna 1034 TL karşılığında oyun kredisi aldığını belirtti.

Polis, zanlı Mahmut Karakaş’ın gönüllü ifade verip suçunu kabul ettiğini söyledi.

Polis, kredi kartının bulunduğunu ve zanlıların etki edebileceği tahkikatın tamamlandığını belirtip, mahkemenin uygun göreceği teminata bağlamasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, zanlıların yurtdışına çıkışlarının yasaklanması Ayşegül Yaylacı’nın 10 bin TL, Mahmut Karakaş’ın 2 bin 500 TL ile bir kefilin KKTC vatandaşı muteber 1 kefilin 100 bin TL’lik şahsi kefalet senedi imzalaması koşulu ile tutuksuz yargılanmalarına emir verdi.

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