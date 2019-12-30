Ayrıldığı kız arkadaşını ölümle tehdit etti

27.12.19 tarihinde saat 11.00 – 1630 arasında ayrıldığı kız arkadaşının ikamet ettiği dairenin kapısının altından yazılı ölüm tehdidi içeren yazı atan Gazimağusa sakini Azerbaycan uyruklu İlgün Ahmadzada şikâyet üzerine 29.12.19 tarihinde polis tarafından tutuklandı.

Zanlı bugün 30.12.19 tarihinde yazılı ölüm tehdidi suçlamasıyla ilgili olarak Gazimağusa kaza mahkemesinde yargıç huzuruna çıkarıldı. İddia makamı adına yemin altında şahadet veren polis memuru Emin Özbilen, olgularla ilgili mahkemeye bilgi aktardı. Özbilen şahadetinde, zanlının 27.12.19 tarihinde saat 11.00 – 1630 saatleri arasında Gazimağusa’ da, ayrılmış olduğu eski kız arkadaşı Hatice Yıldırım’ in ikamet etmekte olduğu yurttaki 721 nolu dairenin kapısı altından kendi el yazısıyla yazdığı ve “oku” diye başlık attığı bir notu içeri attığını belirtti.

Zanlının oku diye başlık attığı yazı ile ilgili bilgi veren Özbilen, yazıda içerisinde, “yüzüğü bana gönder. 3 güne kadar senden haber gelmezse emin ol kapındayım. Almadan da gitmem. O yüzük sana ağır gelir. Evlenmeden önce biriyle yaşayan namustan bahsetmesin. Ağzını bozarsan da öldürmeden gitmem” şeklinde kelimeler bulunması nedeniyle zanlının yazılı ölüm tehdidi suçunu işlemiş olduğunu söyledi.

Aynı gün tutuklanan zanlının suçunu kabul ettiğine değinen Özbilen el yazıları ile ilgili zanlıdan alınan el yazısı örneklerinin incelenmeye gönderildiğini belirtti.

Azerbaycan uyruklu olup KKTC’de öğrenci olarak bulunan ve bu aşamada tahkikata etki etme olanağı bulunmadığını belirten Özbilen, mahkemenin uygun göreceği teminat karşılığı zanlının serbest kalması yönünde emir verilmesini talep etti.

Şahadeti değerlendiren kıdemli yargıç Çiğdem Güzeler zanlının ileride görüşülecek davasında hazır bulunmasını sağlamak maksadıyla KKTC haricine çıkışını men ederek kimlik, pasaport ve seyahat belgelerini polise teslimi, 5000 TL nakdi teminat yatırması ve haftada 1 gün polise ispat-ı vücut etmesi şartıyla serbest kalması yönünde emir verdi. (MHA)