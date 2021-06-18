banner386
banner365
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Üstün zekalı kıza antidepresan
Üstün zekalı kıza antidepressan
Zafiyet Orman Dairesi’nde değil sizlerdedir!
Zafiyet Orman Dairesi’nde değil sizlerdedir!
18 Haziran 2021 Cuma gündemi
18 Haziran 2021 Cuma gündemi
Her şey koca bir yalandı
Her şey koca bir yalandı
banner376

Ayrıldığı eşinin evine giderek darp edip aracına zarar verdi

Kanında yüzde 102 oranında promil alkol tesiri altonda boşandığı eşinin Yeni Boğaziçi köyündeki ikametgâhına giderek darp eden ve garajda bulunan aracının camlarını kırmak suretiyle hasar veren Gazimağusa sakini Abdulkadir Aktürk (E-38) şikâyet üzerine tutuklandı.

18 Haziran 2021 Cuma 15:32
Ayrıldığı eşinin evine giderek darp edip aracına zarar verdi
banner337

Kanında yüzde 102 oranında promil alkol tesiri altonda boşandığı eşinin Yeni Boğaziçi köyündeki ikametgâhına giderek darp eden ve garajda bulunan aracının camlarını kırmak suretiyle hasar veren Gazimağusa sakini Abdulkadir Aktürk (E-38) şikâyet üzerine tutuklandı.

Zanlı bugün 18.06.21 tarihinde kasti hasar, ciddi darp, mülke tecavüz, tecavüzkar alet taşıma, sarhoşluk ve rahatsızlık suçlamasıyla Gazimağusa kaza mahkemesine yargıç huzuruna çıkarılarak ileride görülecek davasında hazır bulunmasını temin etmek maksadıyla teminata bağlandı.

banner341
Bugünkü duruşmada iddia makamı adına mahkemede yemin altında şahadet veren polis memuru Mustafa Çebi olgularla ilgili mahkemeye bilgi verdi. Tanık polis şahadetinde, zanlının 15.04.21 tarihinde saat 20.00 raddelerinde boşandığı eski eşi A.G’in Yeni Boğaziçi köyündeki ikametgâhına gittiğini, aralarında çıkan tartışma sonucu adı edilenin elleri ile başına vurmak suretiyle ciddi şekilde darp ettiğini söyledi.

Zanlının 17.06ç21 tarihinde kanında 102 oranında promil alkol tesiri altında müştekinin ikametgahına yeniden gittiğini ve garaj kısmına izinsiz girip mülke tecavüz suçunu işledikten sonra tasarrufunda bulundurduğu votka şişesi ve süpürge değneği ile müştekiye ait MY 706 plakalı aracının ön camını, sağ ön ve arka camını, sol ön camını ve sağ dikiz aynasını kırmak suretiyle 4050 TL değerinde hasara uğrattığını belirten tanık polis, akabinde anayol içerisinde makul sebep olmaksızın zanlının yüksek sesle bağırıp çağırmak suretiyle rahatsızlık yaptığını söyledi.

Zanlının önceden işlemiş olduğu ciddi darp, yasa dışı cemiyetle ilgili propaganda yapmak ve tacizlik suçlarından aleyhine 3 dosya tanzim edildiğini ve her üçünden de teminata bağlandığına dikkat çeken tanık polis, zanlının davasında hazır bulunmasını temin etmek maksadıyla bu davadan da teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren kıdemli yargıç Çiğdem Güzeler, zanlının KKTC haricine çıkışını men ederek 7000 TL nakdi teminat yatırması, KKTC vatandaşı muteber bir şahsın 100 bin TL şahsi kefalet senedi imzalaması ve haftada bir gün polise ispatı- vücut etmesi şartıyla serbest kalması yönünde emir verdi.(MHA)

banner360
Anahtar Kelimeler:
Abdulkadir AktürkUyuşturucu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ayşe Erinçoğlu tutuksuz yargılanacak
Ayşe Erinçoğlu tutuksuz yargılanacak
Yargıç 16 yaşındaki zanlı için teminatı kabul etti
Yargıç 16 yaşındaki zanlı için teminatı kabul etti
Polisten haberler..
Polisten haberler..
Polise gidip “ben kaçağım” dedi
Polise gidip “ben kaçağım” dedi
Çalıntı mal satın aldı, tutuklandı
Çalıntı mal satın aldı, tutuklandı
6 kişi yasağa uymadı!
6 kişi yasağa uymadı!
Aranıyordu!.. 5 yıl sonra yakalandı!
Aranıyordu!.. 5 yıl sonra yakalandı!
Narkotikten başarılı operasyon
Narkotikten başarılı operasyon
'Karantinasız' girişe, 21 gün hapis cezası
'Karantinasız' girişe, 21 gün hapis cezası
Dövizciyi kandırıp, para çalmakla suçlanıyor
Dövizciyi kandırıp, para çalmakla suçlanıyor

banner350

banner361

banner357

banner363

banner397

banner226

banner301

banner290

banner320

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim