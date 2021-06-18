Ayrıldığı eşinin evine giderek darp edip aracına zarar verdi

Kanında yüzde 102 oranında promil alkol tesiri altonda boşandığı eşinin Yeni Boğaziçi köyündeki ikametgâhına giderek darp eden ve garajda bulunan aracının camlarını kırmak suretiyle hasar veren Gazimağusa sakini Abdulkadir Aktürk (E-38) şikâyet üzerine tutuklandı.

Zanlı bugün 18.06.21 tarihinde kasti hasar, ciddi darp, mülke tecavüz, tecavüzkar alet taşıma, sarhoşluk ve rahatsızlık suçlamasıyla Gazimağusa kaza mahkemesine yargıç huzuruna çıkarılarak ileride görülecek davasında hazır bulunmasını temin etmek maksadıyla teminata bağlandı.

Bugünkü duruşmada iddia makamı adına mahkemede yemin altında şahadet veren polis memuru Mustafa Çebi olgularla ilgili mahkemeye bilgi verdi. Tanık polis şahadetinde, zanlının 15.04.21 tarihinde saat 20.00 raddelerinde boşandığı eski eşi A.G’in Yeni Boğaziçi köyündeki ikametgâhına gittiğini, aralarında çıkan tartışma sonucu adı edilenin elleri ile başına vurmak suretiyle ciddi şekilde darp ettiğini söyledi.

Zanlının 17.06ç21 tarihinde kanında 102 oranında promil alkol tesiri altında müştekinin ikametgahına yeniden gittiğini ve garaj kısmına izinsiz girip mülke tecavüz suçunu işledikten sonra tasarrufunda bulundurduğu votka şişesi ve süpürge değneği ile müştekiye ait MY 706 plakalı aracının ön camını, sağ ön ve arka camını, sol ön camını ve sağ dikiz aynasını kırmak suretiyle 4050 TL değerinde hasara uğrattığını belirten tanık polis, akabinde anayol içerisinde makul sebep olmaksızın zanlının yüksek sesle bağırıp çağırmak suretiyle rahatsızlık yaptığını söyledi.

Zanlının önceden işlemiş olduğu ciddi darp, yasa dışı cemiyetle ilgili propaganda yapmak ve tacizlik suçlarından aleyhine 3 dosya tanzim edildiğini ve her üçünden de teminata bağlandığına dikkat çeken tanık polis, zanlının davasında hazır bulunmasını temin etmek maksadıyla bu davadan da teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren kıdemli yargıç Çiğdem Güzeler, zanlının KKTC haricine çıkışını men ederek 7000 TL nakdi teminat yatırması, KKTC vatandaşı muteber bir şahsın 100 bin TL şahsi kefalet senedi imzalaması ve haftada bir gün polise ispatı- vücut etmesi şartıyla serbest kalması yönünde emir verdi.(MHA)