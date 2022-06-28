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Ayrıldığı eşini darp edip kullanımındaki telefonunu kırdı

28 Haziran 2022 Salı 00:19
Ayrıldığı eşini darp edip kullanımındaki telefonunu kırdı

(27-06-2022...MHA) 24.06.22 tarihinde Gazimağusa’ da ayrılmış olduğu eşinin ikametgahında bulunduğu esnada aralarında çıkan tartışma sonucunda eski eşi A. T’ye ait 1750 T.L değerindeki cep telefonunu yere vurup kırdıktan sonra elleriyle yüzüne ve vücudunun muhtelif yerlerine vurmak suretiyle ciddi şekilde darp eden H.T, 26.06.22 tarihinde kendi isteğiyle polise giderek teslim oldu ve tutuklandı.

Zanlı bugün “kasti hasar ve ciddi darp” suçlamasıyla Gazimağusa kaza mahkemesinde yargıç huzuruna çıkarılarak yargılanmada hazır bulunmasını temin etmek maksadıyla KKTC haricine çıkışı men edilerek teminata bağlandı.

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Bugünkü duruşmada iddia makamı adına mahkemede yemin altında şahadet veren polis memuru Emin Özbilen, zanlının 24.06.22 tarihinde Gazimağusa’ da ayrıldığı eşinin ikametgahında bulunduğu esnada aralarında çıkan tartışma esnasında eski eşi A. T’ye ait 1750 T.L değerindeki cep telefonunu yere vurup kırmak suretiyle kasti hasara uğrattığını, akabinde elleri ile yüzüne ve vücudunun muhtelif yerlerine vurmak suretiyle adı edileni ciddi şekilde darp ettiğini söyledi.

Yapılan şikâyet üzerine zanlı aleyhine derdest emri temin edildiğini söyleyen tanık, zanlının 26.06.22 tarihinde kendi isteğiyle polise gelerek teslim olduğunu ve tutuklandığını belirtti.

Zanlıya bugün itibarıyla işlemiş olduğu suçlarla ilgili yazılı dava tebliğ edildiğini belirten tanık, zanlının kasti hasarla ilgili suçlamayı kabul ettiği, ciddi darp ile ilgili suçlamayı kabul etmediği yönünde beyanda bulunduğunu söyledikten sonra yargılanmada hazır bulunmasını temin etmek maksadıyla teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren yargıç Mine Gündüz, yargılanmada hazır bulunmasını temin etmek maksadıyla zanlının KKTC haricine çıkışını men ederek 5 bin T.L nakdi teminat yatırması ve KKTC vatandaşı muteber 2 şahsın 50 biner T.L şahsi kefalet senedi imzalaması  şartıyla serbest kalması yönünde emir verdi. (MHA)

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