Ayrenk tutuklu, Yıldırım tutuksuz yargılanacak

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Lefkoşa’da çıkan silahlı kavgada tutuklanan iki kişi bugün yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede meseleyle ilgili olarak yeminli şahadet veren polis çavuşu Ahmet Kavan, 24.6.2019 tarihinde saat 20.00’de meydana gelen kavga olayı esnasında zanlı Beyazıt Ayrenk’in tasarrufunda kanunsuz olarak bulundurduğu 7.65 çapındaki siyah renk markası meçhul silah ile bir el ateş ederek, Barışcan Deliceırmak’ı sağ üst bacak kısmından vurup, öldürmeye teşebbüs edip, ağır şekilde yaraladığını belirtti. Polis, zanlının kavgaya zanlı Mahsum Yıldırım’ın aracıyla birlikte geldiğini söyledi. Polis, aracın içinden tabancayı karşı tarafa gösteren Yıldırım’ın aleyhine kanunsuz ateşli silah taşıma suçundan dava getirileceğini söyledi. Polis, zanlıların olaydan sonra mahkeme emri ile aranmaya başladığını fakat iki gün sonra 26 Haziran’da Lefkoşa Adli Şube’ye gelerek teslim olduklarını ancak suçlamaları kabul etmediklerini mahkemeye aktardı. Polis, zanlıların sadece kavga ettiklerini kabul ettiklerini söyledi. Zanlı Beyazıt Ayrenk’in gönüllü ifade verdiğini belirten polis, ateşli silahın bulunamadığını kaydetti. Polis, tahkikatın tamamlandığını belirterek, zanlı Ayrenk’in tutuklu, Yıldırım’ın tutuksuz yargılanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Cenkay İnan, Zanlı Beyazıt Ayrenk’in 1 ayı aşmamak üzere cezaevine gönderilmesine, zanlı Mahsum Yıldırım’ın ise, yargılanıncaya haftada bir gün polise ispat-ı vücutta bulunması, yurtdışına çıkışının yakalanması ve 2 kefilin 100 bin TL’lik şahsi kefalet senedi imzalaması ve 10 bin TL nakdi teminat yatırması koşuluyla tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

Meselede tutuklanan zanlılar Barışcan Deliceırmak, Beyit İnancı ve Sinan Taşkın, yargılanıncaya haftada bir gün polise ispat-ı vücutta bulunmaları, yurtdışına çıkışlarının yakalanması ve birer kefilin 20 bin TL’lik şahsi kefalet senedi imzalaması koşuluyla tutuksuz yargılanmalarına karar verilmişti.