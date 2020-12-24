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Aynı evde iki kişi ölü bulundu

Darp ve cebir izi yok!

24 Aralık 2020 Perşembe 12:20
Aynı evde iki kişi ölü bulundu
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23.12.2020 tarihinde, saat 23:30 sıralarında, Gönyeli’de sakin Abdoulaye YANSANE (E-34) ve Bangaly CONTE (E-30) kalmakta oldukları ikametgah içerisinde ölü olarak bulunmuşlardır.

Bahse konu şahısların vücudunda yapılan dış muayenede darp ve cebir izine rastlanmamıştır. Yapılan soruşturmada adı edilenlerin muhtemelen ısınmak için oda içerisinde yakmış oldukları mangal kömüründen çıkan karbon monoksit gazından zehirlenerek yaşamlarını yitirdikleri değerlendirilmektedir. Bahse konu şahısların kesin ölüm sebebi, yapılacak otopsilerinin ardından belirlenecektir. Soruşturma devam etmektedir.

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Anahtar Kelimeler:
Bangaly CONTEAbdoulaye YANSANEGönyeli Ani ölüm
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