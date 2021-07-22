banner386
banner365
banner382
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
22 Temmuz 2021 Perşembe gündemi
22 Temmuz 2021 Perşembe gündemi
21 Temmuz 2021 Çarşamba gündemi
21 Temmuz 2021 Çarşamba gündemi
20 Temmuz 2021 Salı gündemi
20 Temmuz 2021 Salı gündemi
Büyük çıkar çatışması
Büyük çıkar çatışması
banner376

Aykut Erten cezaevine gönderildi!

Gönyeli’de meydana gelen kadına şiddet meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlı Aykut Erten yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

22 Temmuz 2021 Perşembe 11:44
Aykut Erten cezaevine gönderildi!

Kamalı Haber

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Polis memuru Murat Plevne olayla ilgili bulguları aktardı.

Plevne huzurda bulunan zanlı Aykut Erten’in “Şiddet kullanma tehdidi, Ciddi darp ve rahatsızlık suçlarına methaldar olduğunu söyledi.

banner341
Polis zanlı Erten’in 19 Temmuz 2021 tarihinde saat 23.10 raddelerinde Gönyeli’de ikametgahının yatak odası içerisinde eşi B.E ile bulundukları esnada adı edileni kıskandığı gerekçesi ile aralarında çıkan tartışmaya müteakip elleri ile 3 kez başına tokat vurmak sureti ile darp ettikten sonra adı edilene hitaben "Sen ne işler çeviriyorsun, eve kimi alıyorsun, Seni bıçakla deşecem, senin sonun ölüm seni bu gece öldürecem" diyerek şiddet kullanma tehdidinde bulunduktan sonra B.E eşi zanlı Aykut Ertem’in kendisini öldürmesinden korktuğu için ikametgahlarının mutfak kısmına giderek toplam uzunluğu 22.5 cm, ağız uzunluğu ise 10 cm olan bıçağı "Sen öldürmeden ben kendimi öldürecem" diyerek bıçağı sağ karın boşluğuna sokarak kendi kendisini yaralamıştır.

Polis olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine zanlı Aykut Erten'den olayla ilgili izahat istendiğinde "Ben Adanalıyım, ben Adana’da bu pisliklerden kurtulmak için geldim karımı mı dövecem karımı mı bıçaklaycam lan ben" demek sureti ile yüksek sesle bağırıp çağırdığı esnada "rahatsızlık" suçunu da işlemiştir.

Polis memuru Murat Plevne müştekinin müşteki aynı gün Lefkoşa Devlet Hastahanesi cerrahi servisinde ameliyata alınmış ve halen daha tedavi görmekte olduğunu ve yapılan kontrolde karın boşluğunda 2 cm kesi ve karaciğerde yırtık olduğu öğrenilmiştir.

Polis mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın tamamlandığını ve zanlının ülkemize 90 gün turist vizesi ile geldiğini ancak sürenin dolduğunu belirterek bu bağlamda zanlının statüsü de dikkate alınarak uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Mine Ozankaya ileride görüşülecek davasında hazır olması maksadı ile 21 gün süre ile hükümsüz tutuklu olarak cezaevinde beklemesine emir verdi.

banner360
Anahtar Kelimeler:
Aykut ErtenKadına şiddet
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Uyuşturucu zanlısı tutuksuz yargılanacak
Uyuşturucu zanlısı tutuksuz yargılanacak
Yargıç teminat talebini kabul etti
Yargıç teminat talebini kabul etti
48 kişiye yasal işlem!
48 kişiye yasal işlem!
10 kişi hakkında yasal işlem
10 kişi hakkında yasal işlem
Sokağa çıkma yasasına aykırı hareket
Sokağa çıkma yasasına aykırı hareket
Kayıp aranıyor!
Kayıp aranıyor!
Çalıştığı iş yerinden para çaldı
Çalıştığı iş yerinden para çaldı
Kasti hasar ve kanunsuz bıçak taşıma
Kasti hasar ve kanunsuz bıçak taşıma
Sahte para zanlıları teminata bağlandı
Sahte para zanlıları teminata bağlandı
Aykut Erten 3 gün poliste tutuklu kalacak
Aykut Erten 3 gün poliste tutuklu kalacak

banner398

banner361

banner357

banner363

banner397

banner226

banner301

banner290

banner320

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim