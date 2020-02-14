banner313
banner334
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 11°
parçalı bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
120151
ALTIN
308.107
DOLAR
6.0428
STERLİN
7.8907
EURO
6.5497
Sayın Günsel’in en büyük sınavı
Sayın Günsel’in en büyük sınavı
Ankara sokağı
Ankara sokağı
Akıncı’yı böyle mi cezalandıracaksınız!
Akıncı’yı böyle mi cezalandıracaksınız!
Türkiye’yi sevmeyenleri Rum seviyor mu?
Türkiye’yi sevmeyenleri Rum seviyor mu?

Aygün 3 ay hapis yatacak

Girne’de 2018 yılında ciddi şekilde darp ettiği J.Ç.’nin burnunu kıran Tuncay Aygün hakkındaki dava karara bağlandı.

Aygün 3 ay hapis yatacak

Girne’de 2018 yılında ciddi şekilde darp ettiği J.Ç.’nin burnunu kıran Tuncay Aygün hakkındaki dava karara bağlandı.

14 Şubat 2020 Cuma 19:18
Aygün 3 ay hapis yatacak

banner317
Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Girne’de 2018 yılında ciddi şekilde darp ettiği J.Ç.’nin burnunu kıran Tuncay Aygün hakkındaki dava karara bağlandı. Sanık hakkındaki şikâyetin geri çekildiği belirtilirken, sanık 3 ay hapse mahkum edildi. Girne Ağır Ceza Mahkemesi’nde Başkan Füsun Cemaller, Kıdemli Yargıç Rauf Kürşad ve Yargıç Mine Güçlüer huzurundaki davada olgular aktarıldı.

Kararda sanığın 23 Nisan 2018 tarihinde Girne’de Mersin Caddesi üzerinde saat 22.00 sıralarında, eniştesini darp ettiği gerekçesi ile J.Ç.’yi ciddi şekilde darp ederek burnunun kırılmasına neden olduğu belirtildi. Sanığın soruşturma amaçlı 24 Nisan 2018’de tutuklandığı, yargılanmak üzere teminatla serbest bırakıldığı kaydedildi. Sanığın ifade vererek suçunu kabul ettiği, adaletin erken tecellisine katkı koyduğu, ayrıca sabıkasız bir kişi olduğu belirtildi.

Ağır ceza heyeti, sanık hakkındaki tüm olguların değerlendirildiğini belirterek, 3 ay süreyle hapis cezasına çarptırdıklarını açıkladı.

banner335
Anahtar Kelimeler:
Tuncay AygünDarp
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Vakkas Altınbaş Davası Başlayamadı!
Vakkas Altınbaş Davası Başlayamadı!
Akacan Davasının Ön Duruşmalarına 27 Şubat’ta Başlanıyor
Akacan Davasının Ön Duruşmalarına 27 Şubat’ta Başlanıyor
Zimmetine Para Geçiren Çağlayan’ın Soruşturması Devam Ediyor
Zimmetine Para Geçiren Çağlayan’ın Soruşturması Devam Ediyor
Uçar, 7 davadan da suçlu bulundu
Uçar, 7 davadan da suçlu bulundu
1'i tutuklu diğeri tutuksuz yargılanacak
1'i tutuklu diğeri tutuksuz yargılanacak
3 kişi yargılanmayı cezaevinde bekleyecek
3 kişi yargılanmayı cezaevinde bekleyecek
Lefkoşa ve iskele’de asayiş ve trafik denetimi
Lefkoşa ve iskele’de asayiş ve trafik denetimi
Girne’de bilezik ve kolye çalan bir kişi tutuklandı
Girne’de bilezik ve kolye çalan bir kişi tutuklandı
Girne’de emanetçi tarafından hırsızlık…
Girne’de emanetçi tarafından hırsızlık…
Mahkeme Fellahoğlu’nun ölümünde doktorların ihmalini onadı
Mahkeme Fellahoğlu’nun ölümünde doktorların ihmalini onadı

banner253

banner211

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner302

banner331

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim