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Avukat Kaptanoğlu tutuklandı

Lefkoşa’da müvekkilinden dava açması için para alıp dava açmadığı gerekcesi ile polise şikayet edilen zanlı Sırdaş Kaptanoğlu tutuklanarak mahkeme huzuruna çıkarıldı.

10 Ekim 2022 Pazartesi 18:48
Avukat Kaptanoğlu tutuklandı

(Kamalı Haber) – Lefkoşa’da müvekkilinden dava açması için para alıp dava açmadığı gerekcesi ile polise şikayet edilen zanlı Sırdaş Kaptanoğlu tutuklanarak mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgşli olarak şahadet veren polis memuru olayla ilgili bulguları aktardı. Polis 28 Haziran 2021 tarihinde Lefkoşa'da hukuk davası açılması için Lefkoşa'da sakin Ömer MENDES'den 2000 TL. 26.05.2022 tarihinde açılan davanın icra takip işlemi için yine Ömer MENDES'den 2000 TL alip herhangi bir dava dosyalamayarak sahtekarlıkla para temin suçunu işlediği gerekcesi ile yapılan şikayet üzerine tutuklandığını söyledi. Polis zanlının ayrıca 19 Nisan 2022 - 20 Mayıs 2022 tarihleri arasında Adil ÖZDEMİR'den Iktisatbankası'na borcunu ödemek için 143,640 TL'sını alıp konu bankaya yatırmayarak emanetçi tarafından sirkat suçunu işlediği gerekcesi yapılan şikayet bulunduğunu söyledi. Polis şikayetler üzerine zanlının tutuklandığını ve soruşturma başlatıldığını yeni başlamış olup halen alınması gereken ifadeler ve aranmakta olan emare olduğunu bu bağlamda soruşturmanın salimen yürütüle bilmesi için zanlının ilk etapta 2 gün süreyle poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Nil E. Çeliker zanlının 2 gün süre ile poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

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Avukat
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