banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Bin 500 TL ile geçinmenin formülünü de alalım!
Bin 500 TL ile geçinmenin...
Sağlık Bakanı’na iki konu ile ilgili sorularım
Sağlık Bakanı’na iki konu ile...
İhya dönemi bir yanda devlet kasası diğer yanda
İhya dönemi bir yanda devlet...
Bir biz var bizden içeri
Bir biz var bizden içeri
banner376
Flaş Haber
KKTC'de 28 yeni vaka
Kapat

Avni Kansaran tutuksuz yargılanacak

Lefkoşa’da meydana gelen "Kanunsuz uyuşturucu madde ithal etme, alma, tasarrufunda bulundurma ve verme" suçları ile ilgili olarak tutuklanan zanlı Avni Kansaran teminat maksatlı yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

16 Şubat 2021 Salı 12:04
Avni Kansaran tutuksuz yargılanacak
banner337
banner391

Kamalı Haber

banner341
Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Kağan Kurtbir, olguları aktardı. Kurtbir, zanlı Avni Kansaran'ın "Kanunsuz uyuşturucu madde ithal etme, alma, tasarrufunda bulundurma ve verme" suçlarından methaldar olduğunu söyledi. Kurtbir, 10 Şubat 2021 tarihinde, saat 13.10 raddelerinde Lefkoşa'nın çağlayan bölgesinde NS 168 plakalı aracında şüpheli bir vaziyette bulunan zanlının üzerinde arama yapıldığını belirterek, yapılan aramada yaklaşık 15 gram ağırlığında Hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan maddenin tespit edildiğini kaydetti. Zanlının ikametgâhında da arama yapıldığını dile getiren Kurtbir, evde yapılan aramada ise 5 gram ağırlığında Hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan maddenin tespit edildiğini ifade etti. Kurtbir, yürütülen soruşturma kapsamında zanlının söz konusu maddeleri 2 şahıs aracılığıyla Güney Kıbrıs'tan getirdiğinin öğrenildiğine işaret ederek, bu maddelerden 2 gramını ise 700 TL karşılığında sattığının belirlendiğini anlattı.

Kurtbir, zanlının gönüllü ifade verip suçunu itiraf ettiğini belirterek yürütülen soruşturmanın kısmen tamamlandığı ve etki etme olasılığı bulunmadığından ileride görüşülecek davasında hazır olması maksadı ile uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Hale Dağlı, zanlının davasında hazır olması maksadı ile yurtdışına çıkışının yasaklanması, haftada 1 gün en yakın polis karakoluna ispati vücutta bulunması, 5 bin TL nakit teminat yatırması ve KKTC vatandaşı muteber 2 kefilin 100’er Bin TL değerinde kefalet senedi imzalaması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

banner360
Anahtar Kelimeler:
Avni Kansaran
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Aziz Meşet tutuksuz yargılanacak
Aziz Meşet tutuksuz yargılanacak
Ferhat Sakarya tutuksuz yargılanacak
Ferhat Sakarya tutuksuz yargılanacak
20 kişi hakkında yasal işlem!
20 kişi hakkında yasal işlem!
Yeşilyurt'ta darp!
Yeşilyurt'ta darp!
Müstahdem tarafından hırsızlık
Müstahdem tarafından hırsızlık
Çek hırsızlığı!
Çek hırsızlığı!
3 gün tutukluluk emri verildi
3 gün tutukluluk emri verildi
Hırsızlık zanlıları tutuksuz yargılanacak
Hırsızlık zanlıları tutuksuz yargılanacak
Haftalık trafik raporu
Haftalık trafik raporu
12 kişi hakkında yasal işleme gidildi
12 kişi hakkında yasal işleme gidildi

banner350

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner320

banner384

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim