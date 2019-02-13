Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 13°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
101646
ALTIN
221.903
DOLAR
5.2766
STERLİN
6.7951
EURO
5.9559
Avcu 4 yıl hapis yatacak
AVCU 4 YIL HAPİS YATACAK
Meteoroloji Dairesi’nden yağış uyarısı
METEOROLOJİ DAİRESİ’NDEN YAĞIŞ UYARISI
Pazartesine kadar sağanak bekleniyor
PAZARTESİNE KADAR SAĞANAK BEKLENİYOR
Sirkat ettiği malzemelerden birini internet üzerinden satmaya çalıştı
Sirkat ettiği malzemelerden birini internet...
banner282
Flaş Haber
Avcu 4 yıl hapis yatacak
Kapat

Avcu 4 yıl hapis yatacak

Avcu 4 yıl hapis yatacak

13 Şubat 2019 Çarşamba 17:02
Avcu 4 yıl hapis yatacak

Avcu 4 yıl hapis yatacak

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Güzelyurt-Lefke anayolunun üzerindeki Cengiz Topel Anıtı’nın karşısında, 26 Ağustos 2015 tarihinde meydana gelen ve 79 yaşındaki Cavit Kannur’un ölümüne neden olan kazadan sorumlu tutulan Deniz Avcu, bugün oy birliğiyle 4 yıl hapse mahkûm oldu.

Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Fadıl Aksun, Kıdemli Yargıç Alev Ulunay Hüdaverdi ve Yargıç Temay Sağer’in huzurunda görüşülen davanın dünkü karar oturumunda, KKTC Başsavcılığı adına Savcı Attila Enver Etkin hazır bulundu. Duruşmanın kararını okuyan Kıdemli Yargıç Alev Ulunay Hüdaverdi, sanığı, kendi ikrarı, sunulan olgu ve emareler ışığında, aleyhine getirilen davalardan suçlu bulup mahkûm ettiklerini açıkladı. Hüdaverdi, “Tedbirsizlik ve dikkatsizlik sonucu başkasının ölümüne neden olmak” suçunun 7 yıla kadar hapis cezası ve/veya 5 bin TL para cezası öngören çok ciddi suçlardan olduğuna değindi. Hüdaverdi, ölümle neticelenen trafik kazalarının önünün alınamadığını ve ölümlü trafik kazalarının toplum büyük bir üzüntüye neden olup, derin yara açtığına vurgu yaptı.

Kıdemli Yargıç Hüdaverdi, ceza takdir edilirken cezalandırma ilke ve prensiplerini, suçun ciddiyetini ve vahametini, suçun neticelerini ve işleniş şeklini, kazanın meydana geliş şeklini ve sanığın kazanın meydana gelmesindeki katkı ve kusurlarının ne olduğu ile sanığın kişisel durumunun meseleye özgü tesir edecek tüm faktörlerle birlikte dikkate alınıp değerlendirilmesi gerektiğini söyledi. Sanığın işlemiş olduğu suçun niteliği, neticeleri ve yaygınlığı göz önünde bulundurulduğunda, ölümle neticelenen trafik kazalarında suç işleyen kişilere kamu yararı dikkate alınarak ibret verici ve caydırıcı ceza verilmesi gerektiğini kaydetti. Hüdaverdi, kazanın sanığın aracının karşı şeride geçmesi ve o esnada kendi şeridinde gitmekte olan müteveffanın aracına çarpması sonucu oluştuğunu belirterek, müteveffanın dava oluşumunda hiçbir katkısal kusurunun bulunmadığını, bu nedenle de kazanın oluş şeklini sanık aleyhine ağırlaştırıcı faktör olarak değerlendirdiklerine dikkat çekti. Ayrıca sanığın kaza dışında, geçerli seyrüsefer ve muayene belgesi olmaksızın araç kullandığının belirlendiğini kaydeden Hüdaverdi, sanığın kaza yapıp ölüme sebebiyet verirken, başka suçlar daha işlemiş olmasını da ağırlaştırıcı faktör olarak değerlendirdiklerini söyledi. Hüdaverdi, sanığın işlediği suçlardan dolayı pişman olmasını ve bu pişmanlığın göstergesi olarak mahkemeden özür dilmesini, polise ifade vererek yardımcı olmasını ise sanık lehine hafifleştirici faktör olarak değerlendirdiklerini belirtti. Ayrıca kazanın meydana geldiği yerde daha önce benzer birçok kazanın olmasını ise sınırlı olarak sanık lehine değerlendirdiklerini kaydetti. Kıdemli Yargıç Hüdaverdi, sanığa ceza takdir ederken kamu menfaatinin korunmasına ağırlık verilmesi gerektiğini ve bu bağlamda sanığa verilecek en uygun ve adil cezanın hürriyeti bağlayıcı ceza olduğuna dikkat çekerek, sanık Deniz Avcu’ya oy birliğiyle 4 yıl hapis cezası verdiklerini açıkladı.

Mahkeme sonrası sonradan sanığın erkek arkadaşı olduğunu öğrendiğimiz Güzelyurt’da görevli polis memuru Mustafa Pehlivan görev yeri olan Güzelyurt bölgesini terk edip mahkemeyi üniforması ile takibe gelerek kararın ardından fotoğraf çekmeye çalışan basın mensuplarının görevini yapmalarını engelledi. Olayı fark eden orada görevli adliye polisleri söz konusu şahsa müdahale etti. Sonrasında söz konusu üniformalı maganda Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Fadıl Aksun’un huzuruna çağrılarak gerektiği şekilde ikaz edildi.

Kaza nasıl olmuştu?

Gemikonağı’dan Güzelyurt istikametine seyreden 19 yaşındaki Deniz Avcu yönetimindeki JA 841 plakalı salon aracın, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybedip, yolun sağına geçerek, karşı yönden gelen Cavit Kannur yönetimindeki HL 846 plakalı van araca çarpması sonucu meydana gelmişti. Kazada ağır yaralanan Kannur, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet hastanesine kaldırılmış ancak, kurtarılamamıştı.

Anahtar Kelimeler:
Cavit KannurKazaölümDeniz Avcu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Gazimağusa’da hırsızlık
Gazimağusa’da hırsızlık
Ne bulduysa çaldı
Ne bulduysa çaldı
Cezaevinden çıktı, gecesi hırsızlık yapmaya çalıştı…
Cezaevinden çıktı, gecesi hırsızlık yapmaya çalıştı…
Kayıp kişi bulundu
Kayıp kişi bulundu
Suçüstü yakalandı
Suçüstü yakalandı
Araçtan hırsızlık yapanların tutukluluk süreleri uzatıldı
Araçtan hırsızlık yapanların tutukluluk süreleri uzatıldı
Teyb hırsızlığı
Teyb hırsızlığı
Narkotikten silahlı operasyon
Narkotikten silahlı operasyon
Bisiklet hırsızı yakalandı
Bisiklet hırsızı yakalandı
Girne'de uyuşturucu
Girne'de uyuşturucu

banner253

banner211

banner278

banner226

banner301

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim