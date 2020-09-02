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Av tüfeğini ve mermileri boş araziye bıraktı...

Hamitköy’de meydana gelen Kanunsuz Ateşli Silah Tasarrufu, Taşıma, Kanunsuz Patlayıcı madde tasarrufu, Korkutmak Maksatlı Silah Taşıma ve Meskun mahalde ateş açma suçları ile ilgili olarak tutuklanan zanlı Mahmut Altıntaş dün teminat amaçlı mahkeme huzuruna çıkarıldı.

02 Eylül 2020 Çarşamba 15:39
Av tüfeğini ve mermileri boş araziye bıraktı...
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Evrim Kamalı

Hamitköy’de meydana gelen Kanunsuz Ateşli Silah Tasarrufu, Taşıma, Kanunsuz Patlayıcı madde tasarrufu, Korkutmak Maksatlı Silah Taşıma ve Meskun mahalde ateş açma suçları ile ilgili olarak tutuklanan zanlı Mahmut Altıntaş dün teminat amaçlı mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Aralarında husumet vardı

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Süleyman Açıkada, zanlı Mahmut Altıntaş’ın Kanunsuz Ateşli Silah Tasarrufu, Taşıma, Kanunsuz Patlayıcı madde tasarrufu, Korkutmak Maksatlı Silah Taşıma ve Meskun mahalde ateş açma suçlarına methaldar olduğunu belirtti. Polis, zanlının; 30.08.2020 tarihinde saat 21.00 raddelerinde Lefkoşa Hamitköy’de Dr. Ziver Bodamyalı Sokak üzerinde aynı yerde sakin Mahmut Altuntaş’In tasarrufunda kanunsuz olarak bulundurmuş olduğu kendi adına kayıtlı Üzümlü marka av tüfeği ile ikametgâhının girişinde daha önceden aralarında husumet bulunan amcası Lefkoşa’da sakin Üzeyir Altuntaş’ı korkutmak amacıyla havaya iki el ateş ettiğini belirtti. Polis, ayni gün ikametgahın doğu kısmındaki boş arazi içerisinde konu av tüfeği ve 2 adet 6 numara patlamış fişeklerin bulunup emare alındığını anlattı.  Polis, zanlının etki edebileceği tahkikatın tamamlandığını belirterek, zanlının mahkemenin uygun göreceği teminata bağlanmasını talep etti.

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Tutuksuz yargılanacaklar

Huzurunda şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, zanlının yurtdışına çıkışını yasaklayarak, haftada 1 gün polise ispat-ı vücutta bulunması, KKTC’de muteber 2 kefilin 125 bin TL’lik şahsi kefalet senedi imzalaması, 5 bin TL nakdi teminat yatırması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

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Anahtar Kelimeler:
Kanunsuz Ateşli Silah TasarrufuMahmut Altıntaş
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