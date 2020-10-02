banner369
banner365
banner368
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 28°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1145
ALTIN
475.170
DOLAR
7.7188
STERLİN
10.0208
EURO
9.0509
55 saniye sonucunda ‘negatif’ olduğumu öğrendim...
55 saniye sonucunda ‘negatif’ olduğumu...
Seçim sonrası seçim senaryoları
Seçim sonrası seçim senaryoları
Anayasa değişikliği bahane
Anayasa değişikliği bahane
O paralar uçtu gitti!
O paralar uçtu gitti!
banner376

ATV’yi çalıştırmak için start yuvasını kır

Lefkoşa’da meydana gelen sirkat ve Kasti hasar suçu ile ilgili olarak tutuklanan zanlı Mustafa Hasan Yabanok tutuklanarak dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

02 Ekim 2020 Cuma 14:49
ATV’yi çalıştırmak için start yuvasını kır
banner337
banner351

Evrim Mehmet Kamalı

Lefkoşa’da meydana gelen sirkat ve Kasti hasar suçu ile ilgili olarak tutuklanan zanlı Mustafa Hasan Yabanok tutuklanarak dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Mustafa Sensev, olguları aktardı. Polis, zanlı Mustafa Hasan Yabanok’un sirkat ve Kasti hasar suçuna methaldar olduğunu belirtti. Polis, 28.09.2020 tarihinde saat 01.30 raddelerinde Ortaköy’de faaliyet gösteren Motomax isimli işyeri önünde tamir maksatları için bulunan Ali Çavuşoğlu’na ait EGL marka 125 cc çocuklar için olan ATV motoru sirkat ettikten sonra konu ATV’yi çalıştırmak için start yuvasını kırarak, 150 TL ve basamak kemerini kopararak 150 TL hasar verdiğini anlattı. Polis, zanlının 01.10.2020 tarihinde güvenlik kameralarından tespit edilerek tutuklandığını söyledi. Polis, zanlının ayni gün sirkat etmiş olduğu ATV’yi sakladığı yeri göstererek, itirafta bulunduğunu belirtti. Polis, mahkemenin uygun göreceği teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, zanlının yurtdışına çıkışını yasaklayarak, haftada 1 gün polise ispat-ı vücutta bulunması, 6 bin TL nakdi teminat yatırması ve KKTC vatandaşı iki kefilin 50 bin TL kefalet senedi imzalaması koşulları ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

banner360
Anahtar Kelimeler:
Mustafa Hasan Yabanok
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Psikiyatr kontrolünden geçirilecekler
Psikiyatr kontrolünden geçirilecekler
Uyuşturucu çetesine 4 gün tutukluluk!
Uyuşturucu çetesine 4 gün tutukluluk!
1 ay cezaevine gönderildi
1 ay cezaevine gönderildi
Cezaevine gönderildi
Cezaevine gönderildi
Kendileri için bırakılan uyuşturucuyu alırken suçüstü yakalandılar
Kendileri için bırakılan uyuşturucuyu alırken suçüstü yakalandılar
4 kişi uyuşturucudan tutuklandı
4 kişi uyuşturucudan tutuklandı
Golal’ın ölüm sebebi siroz
Golal’ın ölüm sebebi siroz
Karantina otelindeki oda ziyaretine yasal işlem
Karantina otelindeki oda ziyaretine yasal işlem
Karantina merkezine gitmemek için yalan beyanda bulundu
Karantina merkezine gitmemek için yalan beyanda bulundu
Tır dorsesi içinde gelen Suriyeli 7 kişiye birer gün tutukluluk!
Tır dorsesi içinde gelen Suriyeli 7 kişiye birer gün tutukluluk!

banner350

banner361

banner357

banner363

banner375

banner226

banner301

banner290

banner320

banner366

banner331

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim