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ATM'de unutulan parayı çalan şahıs kamera kayıtlarından tespit edildi

Bankamatikte unutulan parayı alarak tasarrufuna geçiren zanlı Hayrettin Atalay tutuklanarak bugün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

13 Ağustos 2021 Cuma 15:56
ATM'de unutulan parayı çalan şahıs kamera kayıtlarından tespit edildi

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Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Bankamatikte unutulan parayı alarak tasarrufuna geçiren zanlı Hayrettin Atalay tutuklanarak bugün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Gültekin Sancar, olguları aktardı. Polis, huzurda bulunan zanlı Hayrettin Atalay’ın Sirkat suçundan methaldar olduğunu belirtti. Polis, 02.08.2021 tarihinde saat 21.42'de Lefkoşa'da Şehit Yüzbaşı Tekin Yurdabak Caddesi üzerinde bulunan İşbankası bankamatiğinde Fehmi Yalçın tarafından çekilen ve unutulan 1420 TL nakit parayı bularak sirkat ettiğini anlattı. Polis,  zanlının kamera görüntülerinden tespit edilerek 12.08.2021 tarihinde Lefkoşa Kaza Mahkemesinden temin edilen derdest emri gereği tutuklandığını belirtti. Polis, zanlının gönüllü ifade verdiğini ve vermiş olduğu gönüllü ifadesinde özetle, parayı bankamatikte bulduğunu ve orada aldıktan sonra ikametgâhına götürdüğünü itiraf ettiğini söyledi. Polis,  Lefkoşa Kaza Mahkemesinden temin edilen arama emri ile zanlının ikametgâhında yapılan aramada 1320 TL paranın tespit edilerek emare olarak alındığını belirtti. Polis, zanlının T.C vatandaşı olduğunu K.K.T.C'ye 27.06.2021 tarihinde 90 günlük turist vizesi ile bulunduğunu söyleyerek, zanlının davalarında hazır bulunmasını sağlamak için mahkemenin uygun göreceği bir teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Hazal Hacımulla, zanlının 1 ayı aşmamak üzere cezaevinde hükümsüz tutuklu kalmasına emir verdi.

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Anahtar Kelimeler:
Hayrettin Atalay
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