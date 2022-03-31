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Atıldığı barı yaktı!

Alsancak’ta Paddi Longs Bar Restaurant’ı kundaklayan Micheal Partrick Murphy bugün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

31 Mart 2022 Perşembe 21:19
Atıldığı barı yaktı!

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Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Alsancak’ta Paddi Longs Bar Restaurant’ı kundaklayan Micheal Partrick Murphy bugün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Alsancak’ta Paddi Longs Bar Restaurant’ın kundaklanması olayını soruşturan polis memuru Sülyeman Çelik, mahkemedeki ifadesinde Micheal Partrick Murphy’nin, kundaklama, şiddet tehditti, cinsel saldırı, cinsel taciz, sarhoşluk rahatsızlık suçlarından methalder olduğunu söyledi.

Karşıyaka’da sakin zanlının saat 21.45 sıralarında,  Alsancak’ta bulunan işletmeciliğini Karl Long’un yaptığı Paddi Longs Bar Restaurantta, aşırı derecede alkol olarak gittiğini ve işletme müdürü J.M.U’yu,  önce sözle ardından da elle taciz ettiğini anlatan Süleyman Çelik, zanlının restorandan dışarıya çıkarılırken, müdürü ölümle ve işletmeyi yakmakla tehdit ettiğini ifade etti.

Aynı mekanın, bu sabaha karşı 00.10 raddelerinde, kapalı olduğu sırada, kasten ateşe verilerek kundaklandığını söyleyen tahkikat sorumlusu, yürütülen tahkikat kapsamında, işletmede tehdit savuran Murphy’nin Alsancak’ta tespit edilerek tutuklandığını belirtti.

Polis, konu şahsın  adına kayıtlı bulunan  HM 409 plakalı salon araç olay yerine  yakın mesafede terk edilmiş olarak  bulunarak, emare alındığını kaydetti.

Çelik, soruşturmanın devam ettiğini, kent güvenlik sistemlerinin incelendiğini, ifadeler alınacağını belirterek, zanlının 7 gün daha tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme zanlı hakkında talep edilen 7 günlük süreyi kabul etti.

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