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Aslan tutuklu yargılanacak

Aslan tutuklu yargılanacak

25 Mart 2019 Pazartesi 12:04
Aslan tutuklu yargılanacak

Aslan tutuklu yargılanacak

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

KKTC’ye sahte TC nüfus cüzdanıyla Kandavası olduğu gerekçesiyle giriş yapan zanlı Burak Aslan tutuklanmasının ardından bugün teminata bağlanmak üzere mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Meseleyle ilgili mahkemeye olguları aktaran polis memuru Mehmet Kanteper, zanlının Sahte Evrağı Tedavüle Sürme, Başkasının Kimliğine Bürünme, Sahte Beyanla Kayıt Temin Etmek, suçlamalarıyla tutuklandığını belirtti. Kanteper, zanlı Burak Aslan’ın 1 Mart’ta saat 23.26’da Onur Gün’ün adına sahte olarak düzenlenen T.C nüfus cüzdanını Ercan Havalimanı’ndan KKTC’ye giriş yapmak için muhaceret görevlisine ibraz ederek başkasının kimliğine bürünüp, sahtelenmiş evrağı tedavüle sürüp sahte beyanla kayıt temin ettiğini mahkemeye aktardı. Polis, 22 Mart’ta zanlının Girne’deki ikametgâhında huzurunda yapılan aramada sahte olarak düzenlenmiş TC nüfus cüzdanını tespit edildiğini söyledi. Polis memuru Mehmet Kanteper, zanlı Burak Aslan’ın gönüllü ifade vermiş ve suçlarını kabul ettiğini Ve aleyhine başlatılan soruşturmanın tamamlandığını belirterek mahkemenin uygun göreceği bir teminata bağlamasını talep etti.

Huzurda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Cenkay İnan, zanlının İleride görüşülecek davasında hazır olmasını sağlamak maksadı ile 2 ayı geçmeyen bir süre hükümsüz tutuklu olarak cezaevinde beklemesine emir verdi.

Anahtar Kelimeler:
Burak AslanSahte TC Nüfus Cüzdanı
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