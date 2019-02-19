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Aşkının kurbanı olmuş!
AŞKININ KURBANI OLMUŞ!
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Aşkının kurbanı olmuş!
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Aşkının kurbanı olmuş!

Aşkının kurbanı olmuş!

19 Şubat 2019 Salı 17:55
Aşkının kurbanı olmuş!

Aşkının kurbanı olmuş!

Gamze PİR BAYKUR

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Komşusunun iç çamaşırlarını çalıp 2 adet cinsel içerikli aşk mektubu bırakan Mehmet Kurum tutuklandı

Mağusa’da komuşuna ait evin avlusuna izinsiz girerek çamaşır telindeki 3 adet bayan külodunu sirkat eden ve ardından komuşuna cinsel içerikli 2 adet aşk mektubu bırakan Mehmet Kurum şikayet üzerine tutuklandı. “Sirkat”, “Mülke tecavüz” ve “Cinsel taciz” suçlarıyla ilgili olarak tutuklanan zanlı Kurum bugün Mağusa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı. Zanlının sirkat ettiği 2 adet bayan külodu giymekte olduğu kazağı içerisinde tespit edilirken, yine sirkat ettiği 1 adet bayan külodunu ise giydiği tespit edildi. 2017 yılında “Cinsel istismar” ve “16 yaşından küçük çocuğun cinsel dokunulmazlığını ihlal amacıyla alıkoyma” suçundan dolayı cezaevinden tahliye edilen zanlı Kurum, davaları görüşülünceye değin 2 ayı geçmemek şartı ile hükümsüz tutuklu olarak cezaevine gönderildi. Zanlı ise mahkemede kendisini “Kötü niyetim yoktu. Aşkımın kurbanı oldum” diyerek savundu.

Çalıdığı kadın külotlarından birini giydi

Meselenin tahkikat memuru Salih Fidan Ersan, zanlı Mehmet Kurum’un 14-15 Şubat 2019 tarihleri arasında Mağusa’da komşusu olan müştekiye ait evin avlusuna izinsiz girerek mülke tecavüz ettikten sonra çamaşır telinde asılı bulunan 3 bayan külodunu alıp sirkat ettiğini, akabinde ise evin yatak odası penceresine 1adet cinsel içerikli aşk mektubu bırakarak cinsel taciz suçunu işlediğini açıkladı. Zanlının ayrıca 18 Şubat 2019 tarihinde bahse konu eve tekrardan giderek mülke tecavüz suçunu işlediğini belirten Ersan, evin giriş kapısına 1 adet cinsel içerikli aşk mektubu bırakarak cinsel taciz suçunu işlediğini açıkladı. Ersan, zanlının tespit edilerek tutuklandığını söyleyerek, gönüllü ifade verdiğini ve suçlarını kabul ettiğini belirtti. Ersan, yapılan soruşturmada 2 adet bayan külodunun zanlının giymekte olduğu kazağın içerisinde, 1 adet bayan külotunun ise üzerinde giydiğinin tespit edildiğini açıklayarak, kazağı içerisinde bulunan 2 adet bayan külodu ile giymekte olduğu bayan külodunun emare alındığını söyledi.

2017 yılında cezaevinden tahliye oldu

Tahkikat memuru Salih Fidan Ersan, zanlı Mehmet Kurum’un 24 Kasım 2017 tarihinde “Cinsel saldırı” ve “Alıkoyma” suçlarından cezaevinden tahliye edildiğini açıkladı. Olayın bölgede infial yarattığını belirten Ersan, zanlının serbest kalması durumunda benzeri cinsel suçları işleme olasılığının aşikar olduğunu ifade etti. Zanlı aleyhine yürütülen tahkikat tamamlandığını söyleyen Ersan, zanlının davaları görüşülünceye değin 2 ayı geçmemek şartı ile hükümsüz tutuklu olarak cezaevine gönderilmesini talep etti.

Tutuklu yargılanacak

Mağusa Kaza Mahkemesi Yargıcı Umut İnan, zanlı Mehmet Kurum’un davaları görüşülünceye değin 2 ayı geçmemek şartı ile hükümsüz tutuklu olarak cezaevine gönderilmesine emir verdi.

2015 yılında ise 5 yaşındaki çocuğa cinsel istismarda bulunmuştu...

Komşusuna cinsel tacizde bulunan zanlı Mehmet Kurum’un bu ilk suçu değil. Zanlı Kurum, 2015 yılı Şubat ayı içerisinde Kumyalı’da 5 yaşındaki yeğenine de cinsel istismarda bulunmuştu. Zanlı Kurum, kendisine ait evde 5 yaşındaki küçük kıza pişik kremi sürme bahanesiyle kızın iç çamaşırını çıkarıp cinsel istismarda bulunmuştu. 23 Şubat 2016 yılında Mağusa Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanarak “16 yaşından küçük çocuğun cinsel dokunulmazlığını ihlal amacıyla alıkoyma” suçundan 3 yıl, “Cinsel saldırı” suçundan ise 2 yıl hapis cezasına mahkum edilmişti.

Son Güncelleme: 19.02.2019 20:21
Anahtar Kelimeler:
Mehmet Kurumİç Çamaşırı
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