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Aşkın ELKANAT hayatını kaybetti

  31.08.2020 tarihinde, saat 17:00 sıralarında, Zümrütköy'de sakin Aşkın ELKANAT (E-52) ikametgahı içersinde aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirmiştir. Soruşturma devam etmektedir.

01 Eylül 2020 Salı 12:04
Aşkın ELKANAT hayatını kaybetti
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ANİ VE GAYRİ TABİİ ÖLÜM                                                                                         

  31.08.2020 tarihinde, saat 17:00 sıralarında, Zümrütköy'de sakin Aşkın ELKANAT (E-52) ikametgahı içersinde aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirmiştir. Soruşturma devam etmektedir.

ANİ VE GAYRİ TABİİ ÖLÜM (GELİŞME)    
28.08.2020 tarihinde, Girne’de kalmakta olduğu ikametgahı içersinde ölü olarak buluna Cem ÖZTÜRK (E-48)’ün yapılan otopsisinde ölüm sebebinin “kalp krizi, karaciğerde simotik değişiklikler ve kalp yetmezliği” sonucu olduğu tespit edilmiştir. Soruşturma devam etmektedir.          

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29.08.2020 tarihinde, Esentepe’de kalmakta olduğu ikametgâhı içerisinde ölü olarak bulunan Breda MC LOUGHIN (K-65)’in yapılan otopsisinde ölüm sebebinin "kalp krizi ve kalp yetmezliği” sonucu olduğu tespit edilmiştir. Soruşturma devam etmektedir.        
 

SAHTE VEKALETNAME DÜZENLEME, TEDAVÜLE SÜRME, SAHTEKARLIKLA PARA TEMİNİ VE BAŞKASININ KİMLİĞİNE BÜRÜNME (GELİŞME)

              25.08.2020 tarihli basın bülteninde belirtilen, “Bilişim Sistemleri Kullanılarak Kredi Kartlarında
Sahtecilik Yapmak Suretiyle Sahtekarlıkla Para Temin Etme” meselesi ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında; bahse konu mesele ile alakalı poliste tutuklu olarak bulunan H.S.(E-32)’nin, 2020 yılı Nisan-Mayıs ayları içerisinde adına kayıtlı şirkette çalışırmış gibi gösterdiği 40 çalışan adına İhtiyat Sandığına, Covid-19 nedeniyle çalışmadıkları gerekçesiyse 1.500 TL’lik destek almaları için başvuru yaptığı, Mayıs ayı içerisinde söz konusu çalışanların 18’i adına 1500 TL’lik destek alması için sahte vekalet düzenleyip adlarına

sahte imza atmak suretiyle evrak sahtelediği, söz konusu sahte belgelerin tasdik memuru Ö.C.(E-44) tarafından vekaletnamede isimleri geçen ancak kişilerin huzurunda olmadıkları halde huzurundaymış gibi tasdik edip imzalanarak sahte vekaletname düzenledikleri akabinde de sahte vekaletnamelerin H.S. tarafından bir bankaya ibraz edilerek tedavüle sürülüp karşılığında sahtekarlıkla 27.000 TL temin ettiği tespit edilmiştir. Ö.C. tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

31.08.2020 tarihinde, saat 14:00 sıralarında, Girne’de Ziya Rızkı Caddesi üzerinde, K.E. (E-30) ve R.E. (E-22), iş konusu yüzünden tartıştıkları Muhammed IMRAN’ı ciddi şekilde darp ettikten sonra K.E. tasarrufundaki motor kaskını adı edilenin kafasına vurarak yaralanmasına sebep olmuştur. Bahse konu şahıslar tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

07-16 .08 .2020 tarihleri, 08:00 - 08:00 saatleri arasında, Hamitköy’de ait boş bir arazi içerisinde park halinde bulunan Şenol ORBAY’a jeep araç, Y.S.T.(E-22) ve E.K.(E-31) tarafından bulunduğu yerden çekici ile alınıp çalındıktan sonra Boğazköy’deki bir garaja götürerek orada ön ve arka koltukları sökülmek suretiyle hasara uğratıldığı tespit edilmiştir. Bahse konu şahıslar tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

Dün, Tatlısu’da inşaat halinde olan bir site içerisinde S.K. (E-27) yetkili makamdan izinsiz, site içerisinden toplamış olduğu çimento torbaları ve bir takım malzemeleri temizlik maksadıyla ateşe vermiştir. Bahse konu şahıs hakkında yasal işlem başlatılmış olup, soruşturma devam etmektedir.

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Anahtar Kelimeler:
Aşkın ELKANATCem öztürk
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