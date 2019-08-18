banner313
banner321
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 30°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
95734
ALTIN
271.249
DOLAR
5.5633
STERLİN
6.7742
EURO
6.1703
Askerler tarafından yakalandı
ASKERLER TARAFINDAN YAKALANDI
Eşini darp etti
EŞİNİ DARP ETTİ
Suçunu itiraf etti
SUÇUNU İTİRAF ETTİ
Gazimağusa’da kavga!
GAZİMAĞUSA’DA KAVGA!
banner307

Askerler tarafından yakalandı

3 gün tutuklu kalacak

Askerler tarafından yakalandı

3 gün tutuklu kalacak

18 Ağustos 2019 Pazar 18:13
Askerler tarafından yakalandı

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

banner317
Askeri Yassak bölgeyi ihlal ederken yakalanan zanlı Muhammad Ayan tutuklanarak bugün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren polis memuru Ali Gencer Olayla ilgili bulguları aktardı. Gencer huzurda bulunan zanlı Muhammad Ayan’ın 2019 yılı içerisinde Güney Kıbrıs’a henüz tespit edilemeyen bir yerden geçiş yapıp 18 Ağustos tarihinde Yiğitler Burcu bölgesinden askeri yasak bölgeyi ihlal edip geri dönemeye çalıştığı sırada askerler tarafından yakalandığını belirtti. Polis zanlının yapılan kimlik kontrolünde ülkemizde çalışma izni ile bulunduğunun tespit edildiğini ancak konu izninin devam edip etmediğinin araştırılması gerektiğini mahkemeye aktardı. Polis mesele ile ilgili olarak öncelikle zanlının Güney Kıbrıs’a nasıl geçtiğinin araştırılacağını, çalışma dairesinden izninin geçerli olup olmadığının sorgulanacağını belirterek bu işlemlerin yapılıp tahkikatın tamamlanması için ilk etapta zanlının 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Polis şahadeti üzerine söz alan zanlı Jasmin Cort otelde 3 ay çalıştırıldığını ancak parasını alamadığını belirtip geçindirmek zorunda olduğu ailesine bakmak için güneye bir arkadaşının çağırması üzerine geçtiğini ve oraya çalışmak için gittiğini söyledi.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Pınar Beyoğlu zanlının soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

Anahtar Kelimeler:
KacakGüneyKıbrıs
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Eşini darp etti
Eşini darp etti
Suçunu itiraf etti
Suçunu itiraf etti
Girne’de restoranda korkutan yangın
Girne’de restoranda korkutan yangın
Gazimağusa’da kavga!
Gazimağusa’da kavga!
Sınır kapısından geçişte uyuşturucu ile yakalandı
Sınır kapısından geçişte uyuşturucu ile yakalandı
Lefkoşa'da uyuşturucudan 1 tutuklu
Lefkoşa'da uyuşturucudan 1 tutuklu
Gazimağusa’da hırsızlık 900 dolar çaldı
Gazimağusa’da hırsızlık 900 dolar çaldı
Gazimağusa’da alacak verecek meselesinden tartışan iki kişiden biri bıçakla yaralandı
Gazimağusa’da alacak verecek meselesinden tartışan iki kişiden biri bıçakla yaralandı
Çatalköy'de 4 yaşındaki çocuk havuzda boğuldu
Çatalköy'de 4 yaşındaki çocuk havuzda boğuldu
Çatalköy’de hırsız ev sahiplerine yakalandı
Çatalköy’de hırsız ev sahiplerine yakalandı

banner253

banner211

banner322

banner226

banner301

banner290

banner320

banner303

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim