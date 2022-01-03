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Askeri yasak bölgeyi ihlal suçundan ceza aldılar...

Alayköyde meydana gelen askeri yasak bölgeyi ihlal suçu ile ilgili olarak tutuklanan zanlılar Mosengo Talor Tera ile Issako Lombatete Fabien ile onları söz konusu yere götüren zanlılar Hüseyin Karadeniz ve Hasan Karadeniz mahkeme huzuruna çıkarıldı.

03 Ocak 2022 Pazartesi 16:39
Askeri yasak bölgeyi ihlal suçundan ceza aldılar...

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

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Alayköyde meydana gelen askeri yasak bölgeyi ihlal suçu ile ilgili olarak tutuklanan zanlılar Mosengo Talor Tera ile Issako Lombatete Fabien ile onları söz konusu yere götüren zanlılar Hüseyin Karadeniz ve Hasan Karadeniz mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren polis memuru Ferhat Oruç, olayla ilgili olguları aktardı. Polis,  29 Aralık 2021 tarihinde saat 19:20 raddelerinde Alayköy Sanayi bölgesinde bulunan Cami önünden Kongo uyruklu Mosengo Talor Tera ile Issako Lombatete Fabien’in sürücüsü meçhul GV 980 plakalı araç ile Güney Kıbrıs’a yasal olmayan yollardan geçmek için gizli ittifak kurup anlaşarak, bir gece kulübünün batı tarafında bulunan toprak yola bırakılıp Güney Kıbrıs’a yürüdükleri esnada tespit edilip suçüstü hali gereği tutuklandıklarını anlattı. Polis, Muhaceret Şubesi’nde yapılan soruşturmada zanlı 1 Mosengo Talor Tera’nın yasal işlemlerini yaptırarak Ercan Havalimanı’ndan 14.12.2021 tarihinde, zanlı-2 Issako Lombatete Fabıen’in 6 Aralık 2021 tarihinde ülkeye 60 gün öğrenci vizesi giriş yaptığının ve akabinde başka herhangi bir işlem yaptırmadıklarının belirlendiğini söyledi. Polis, geniş çaplı soruşturma kapsamında Hüseyin Karadeniz ve Hasan Karadeniz’in Düzova’da GV 980 plakalı araçla tespit edildiklerini anlattı. Polis, zanlı 1 ve 2’nin öğrenci statüsünde, diğer iki zanlının ise çalışma izinli olduğunu belirtti. Polis, zanlıların etki edebileceği tahkikatın tamamlandığını belirtip, mahkemenin uygun göreceği teminata bağlamasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Ozankaya, zanlılar 1 ve 2’nin 45 günü aşmamak üzere hükümsüz tutuklu olarak cezaevine gönderilmesine, zanlılar 3 ve 4’ün ise yurtdışına çıkışlarının yasaklanması, haftada 2 gün ispat-ı vücutta bulunmaları 7’şer bin TL nakit teminat yatırmaları, KKTC vatandaşı muteber ikişer  kefilin 100’er bin TL’lik şahsi kefalet senedi imzalaması koşulu ile tutuksuz yargılanmalarına emir verdi.

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Son Güncelleme: 04.01.2022 01:05
Anahtar Kelimeler:
Mosengo Talor TeraIssako Lombatete FabienHüseyin KaradenizHasan Karadeniz
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