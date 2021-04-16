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Askeri yasak bölgeyi ihlal etmeye çalışan zanlılara 4 gün daha tutukluluk

Lefkoşa’da askeri yasak bölgeyi ihlal ederek Güney Kıbrıs’a geçme planı kuran zanlılar Mohammed Rana, Md Ashraful Islam, Uzzal Hossaın, Mohammed Eleyas, Sumon Hossaın, Appiah Kubi Rıchard ve Mark Mutıa görevli askerler tarafında yakalanması üzerine mahkemeden aleyhlerine tutukluluk emri alındı.

16 Nisan 2021 Cuma 13:59
Askeri yasak bölgeyi ihlal etmeye çalışan zanlılara 4 gün daha tutukluluk
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Kamalı Haber

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Kazım Sevinç olayla ilgili olguları aktardı.

Sevinç, zanlılar MOHAMMED RANA ve MD Ashraful ISLAM, Uzzal HOSSAIN, Mohammed ELEYAS, Sumon HOSSAIN, Appiah Kubi RICHARD ve  Mark MUTIA’nın “Birinci derecede askeri yasak bölgeyi ihlal etme” suçundan methaldar olduğunu söyledi.

Sevinç, zanlıların 14 Nisan 2021 tarihinde, saat 23.30 raddelerinde Lefkoşa'da, Çağlayan bölgesinde Güvenlik Kuvvetleri’ne bağlı Birinci derecede askeri yasak bölgeyi ihlal ederek Kuzey Kıbrıs’tan Güney Kıbrıs’a geçmek istediği sırada suçüstü hali gereği tutuklandığını belirtti.

Zanlıların aynı gün Lefkoşa’da tespit edilerek suçüstü hali gereği tutuklandığını kaydeden Sevinç, zanlılara PCR testi yaptırıldığını ancak zanlı Mohammad Rana’nın test sonucunun hastanede kaybedilmesi nedeniyle zanlıların mahkemeye çıkarılamadığını bu nedenle duruşmanın gıyabında görüşüldüğünü dile getirdi.

Sevinç, zanlı Mohammad Rana’ya tekrar yapılan test sonucun beklendiğini ve soruşturmanın devam ettiğini söyleyerek, zanlıların 4 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, zanlı Mohammad Rana’nın PCR test sonucunun kaybolması nedeniyle Rana’nın test sonucun pozitif mi negatif mi olduğunun bilinemeyeceğini bu nedenle kamu sağlığının riske atılabileceğini göz önünde bulundurarak davanın zanlıların gıyabında görüşülmesinin uygun olduğunu anlattı.

Sağer, soruşturmanın salimen yürütülebilmesi adına zanlıların 4 gün süreyle daha tutuklu kalmasına emir verdi.

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Anahtar Kelimeler:
Mohammed RanaMd Ashraful IslamUzzal HossaınMohammed EleyasSumon HossaınAppiah Kubi RıchardMark Mutia
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