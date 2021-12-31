banner386
banner399
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Okullarda vakalar artıyor!
Okullarda vakalar artıyor!
Yağış miktarları
Yağış miktarları
Tüm yollar trafiğe açıldı
Polisten duyuru
Bu akşam hepimiz Allah’a emanetiz!
Bu akşam hepimiz Allah’a emanetiz!
banner404
Flaş Haber
Rekor vaka sayısı
Kapat

Askeri yasak bölgeyi ihlal etmeye çalışan zanlılara 3 gün tutukluluk

Alayköy’de meydana gelen askeri yasak bölgeyi ihlal suçu ile ilgili olarak tutuklanan zanlılar Mosengo Talor Tera ile Issako Lombatete Fabien ile onları söz konusu yere götüren zanlılar Hüseyin Karadeniz ve Hasan Karadeniz mahkeme huzuruna çıkarıldı.

31 Aralık 2021 Cuma 13:50
Askeri yasak bölgeyi ihlal etmeye çalışan zanlılara 3 gün tutukluluk

Kamalı Haber

Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren polis memuru Ertan Çoban, olayla ilgili olguları aktardı.

Polis, 29 Aralık 2021 tarihinde saat 19:20 raddelerinde Alayköy Sanayi bölgesinde bulunan Cami önünden Kongo uyruklu Mosengo Talor Tera ile Issako Lombatete Fabien’in sürücüsü meçhul GV 980 plakalı araç ile Güney Kıbrıs’a yasal olmayan yollardan geçmek için gizli ittifak kurup anlaşarak, bir gece kulübünün batı tarafında bulunan toprak yola bırakılıp Güney Kıbrıs’a yürüdükleri esnada tespit edilip suçüstü hali gereği tutuklandıklarını anlattı.

banner341
Polis, Muhaceret Şubesi’nde yapılan soruşturmada zanlı 1 Mosengo Talor Tera’nın yasal işlemlerini yaptırarak Ercan Havalimanı’ndan 14.12.2021 tarihinde, zanlı-2 Issako Lombatete Fabıen’in 6 Aralık 2021 tarihinde ülkeye 60 gün öğrenci vizesi giriş yaptığının ve akabinde başka herhangi bir işlem yaptırmadıklarının belirlendiğini söyledi.

Polis, geniş çaplı soruşturma kapsamında Hüseyin Karadeniz ve Hasan Karadeniz’in Düzova’da GV 980 plakalı araçla tespit edildiklerini anlattı.

Polis, zanlı 1 ve 2’nin öğrenci statüsünde, diğer iki zanlının ise çalışma izinli olduğunu belirtti.

Polis, tahkikatın devam ettiğini, aranan bir kişi olduğunu belirtip, 3 gün tutuklu kalmalarını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, zanlıların 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.

banner360
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
'Yeni yıl paketi' operasyonu: 4 uyuşturucu zanlısı tutuklandı
'Yeni yıl paketi' operasyonu: 4 uyuşturucu zanlısı tutuklandı
Hüseyin Deveci'ye 7 gün tutukluluk
Hüseyin Deveci'ye 7 gün tutukluluk
Gazi Haraç 3 gün poliste tutuklu olacak
Gazi Haraç 3 gün poliste tutuklu olacak
Ayşegül Yaylacı ve Mahmut Karakaş teminata bağlandı
Ayşegül Yaylacı ve Mahmut Karakaş teminata bağlandı
Polisten haberler
Polisten haberler
2'si 24 ay 1'i 30 ay hapis yatacak
2'si 24 ay 1'i 30 ay hapis yatacak
Uyuşturucuya 3 yıl 6 ay hapislik
Uyuşturucuya 3 yıl 6 ay hapislik
30 ay hapis yatacak
30 ay hapis yatacak
Uyuşturucuya 18 ay hapislik
Uyuşturucuya 18 ay hapislik
Kız arkadaşını darp edip aracını ateşe verdi!
Kız arkadaşını darp edip aracını ateşe verdi!

banner398

banner361

banner357

banner363

banner403

banner402

banner226

banner301

banner290

banner320

banner406

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim