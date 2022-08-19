banner386
banner408
banner410
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Müşteriden aldığı parayı cebe attı
Müşteriden aldığı parayı cebe attı
Lefkoşa'da hırsızlık
Lefkoşa'da hırsızlık
LTB'den duyuru...
LTB'den duyuru...
Tarım Bakanlığından hayvancılara uyarı
Tarım Bakanlığından hayvancılara uyarı
Trafik kazası: Bisiklet sürücüsü yaralandı
Yine trafik kazası
banner405

Askeri yasak bölgeyi ihlal eden zanlılara 7 gün tutukluluk verildi

Ağır Bir Suç İşlemek İçin Gizli İttifak ve Birinci derecede askeri yasak bölgeyi ihlal etme suçlarından tutuklanan zanlılar Saidul İslam ve Johrul İslam bugün yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldılar.

19 Ağustos 2022 Cuma 16:08
Askeri yasak bölgeyi ihlal eden zanlılara 7 gün tutukluluk verildi

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Ağır Bir Suç İşlemek İçin Gizli İttifak ve Birinci derecede askeri yasak bölgeyi ihlal etme suçlarından tutuklanan zanlılar Saidul İslam ve Johrul İslam bugün yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldılar.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Aykut Özkan, olguları aktardı. Polis, Saidul İslam ve Johrul İslam’ın Ağır Bir Suç İşlemek İçin Gizli İttifak ve Birinci derecede askeri yasak bölgeyi ihlal etme suçuna methaldar olduğunu belirtti. Polis, 06.08.2022 tarihinde Lefkoşa meydana gelen 1. Dereceden Askeri Yasak Bölgeyi ihlal suçu il ilgili olarak yürütülen soruşturmalar neticesinde huzurda bulunan zanlıların, Abdul Muhıt(E-21-Bangladeş İşçi) ve Abdus Suban(E- 27-Bangladeş- İşçi) isimli şahısları 2022 yılı başlarında Bangladeş’den Avrupa’ya götürmek vaadiyle KKTC'ne getirip bunun karşılığında adı edilenlerden 6’şar bin Euro para alarak adı edilenleri burada çeşitli eğitim kurumlarına kayıt yaptırıp inşaat işlerinde çalıştırdıkları tespit edildiğini anlattı.

Polis, yine aynı zanlıların 1 Ağustos 2022 tarihinde, konu kişileri Güne yKıbrıs’a geçmeleri maksadıyla kendilerine Yiğitler Burcu bölgesini gösterip buna karşılık kişi başı 150 Euro aldıklarını söyledi. Polis, mesele ile ilgili olarak zanlıların dün Lefkoşa’da tespit edilerek tutuklandıklarını belirtti. Polis, zanlıların tasarrufundaki cep telefonlarında yapılan kontrolde birçok Bangladeş vatandaşının pasaport resimleri ve bu hususlarda birçok yazışmaların tespit edildiğini söyledi. Polis, mesele ile bağlantısı olan 8 şahsın ismine ulaşılmış ve aleyhlerinde derdest emri temin edilerek arandıklarını belirtti.

Polis, zanlıların 2021 ile 2022 eğitim döneminde 5 farklı eğitim kurumuna 322 Bangladeş uyruklu kişinin kaydını yaptırdıklarını ancak hiçbirinin eğitime devam etmediğini, 22’sinin başta askeri yasak bölgeyi ihlal etme olmak üzere çeşitli suçlardan yakalanıp, cezaevine gönderildiğini anlattı. 

Polis, mesele ile ilgili tahkikatın devam ettiğini, aranmakta olan şahıslar ve emareler olduğunu söyledi. Polis, zanlıların serbest kalması halinde tahkikata olumsuz yönde etki etmeleri kuvvetle muhtemel olduğundan 7 gün tutuklu kalmalarını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Hazal Hacımulla, zanlının 7 gün tutuklu kalmasına emir verdi.

banner360
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Faciaya davetiye Kıb-Tek'in aylardır düzeltilmeyi bekliyor
Faciaya davetiye Kıb-Tek'in aylardır düzeltilmeyi bekliyor
3 gün daha tutuklu kalacaklar
3 gün daha tutuklu kalacaklar
2 ay cezaevinde tutuklu bekleyecek!
2 ay cezaevinde tutuklu bekleyecek!
Girne'de hırsızlık
Girne'de hırsızlık
Müşteriden aldığı parayı cebe attı
Müşteriden aldığı parayı cebe attı
Lefkoşa'da hırsızlık
Lefkoşa'da hırsızlık
İnsan kaçırıp darp eden zanlılar cezaevine gönderildi
İnsan kaçırıp darp eden zanlılar cezaevine gönderildi
Uyuşturucu davası sürüyor!
Uyuşturucu davası sürüyor!
İzmariti söndürmedi... Balyalar cayır cayır yandı!
İzmariti söndürmedi... Balyalar cayır cayır yandı!
Çatalköy’de katle teşebbüs: Zanlı soruşturma kapsamında 2 gün tutuklu kalacak
Çatalköy’de katle teşebbüs: Zanlı soruşturma kapsamında 2 gün tutuklu kalacak

banner398

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner409

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim