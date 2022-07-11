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Askeri yasak bölgeyi ihlal eden zanlı mahkemeye çıkarıldı

Lefkoşa’da meydana gelen "1.Derece Askeri Yasak Bölgeyi İhlal" suçlarından tutuklanan zanlı Mahmut Demir mahkeme huzuruna çıkarıldı.

11 Temmuz 2022 Pazartesi 12:04
Askeri yasak bölgeyi ihlal eden zanlı mahkemeye çıkarıldı

Evrim Kamalı

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Kıbrıs Manşet Özel Haber

Lefkoşa’da meydana gelen "1.Derece Askeri Yasak Bölgeyi İhlal" suçlarından tutuklanan zanlı Mahmut Demir mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Güral Kırcalılar olayla ilgili bulguları aktardı. Kırcalılar, huzurda bulunan zanlı Mahmut Demir’in "1.Derece Askeri Yasak Bölgeyi İhlal" suçundan methaldar olduğunu söyledi. Polis, 10.07.2022 tarihinde saat 13:14 raddelerinde Surlariçi Lefkoşa'da 1. Derece Askeri Yasak Bölge olan GKRY'de sakin Mahmut Demir’in Güney Kıbrıs’tan gelip KKTC'ye giriş yapmak istediği bir sırada tespit edilip suçüstü hali gereği tutuklandığını belirtti. Polis, mesele ile ilgili olarak tahkikatın yeni başladığını söyleyerek, zanlının ne maksatla geldiğinin araştırılması gerektiğini anlattı. Polis, ayrıca incelenmesi gereken kamera görüntüleri ve alınması gereken ifadeler olduğunu söyleyerek, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlının 3 gün süre ile poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Şerife Katip, zanlının soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

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