banner386
banner399
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Tutuksuz yargılanacaklar
Tutuksuz yargılanacaklar
Sahte para zanlılarına 2 gün tutukluluk
Lefkoşa'da sahte para
İki gün tutuklu kalacak
Cemaliye Mutlu tutuklandı
Sadece Türk Evi deyip geçmemek gerek…
Sadece Türk Evi deyip geçmemek...
banner376
Flaş Haber
61'i yerel, 89 pozitif vaka
Kapat

Askeri Yasak Bölgeyi İhlal eden 6 kişi tutuklandı

Akıncılar bölgesinde meydana gelen askeri yasak bölgeyi ihlal meselesi le ilgili olarak tutuklanan zanlılar Ümit Barış, Hasan Karaöz, Mantuila Luyeye, Mugeni Song, Muhammad Umsan, Gilbert Simon Patrıck bugün ek tutukluluk talebiyle mahkeme huzuruna çıkarıldı.

22 Eylül 2021 Çarşamba 14:14
Askeri Yasak Bölgeyi İhlal eden 6 kişi tutuklandı

banner341
Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Akıncılar bölgesinde meydana gelen askeri yasak bölgeyi ihlal meselesi le ilgili olarak tutuklanan zanlılar Ümit Barış, Hasan Karaöz, Mantuila Luyeye, Mugeni Song, Muhammad Umsan, Gilbert Simon Patrıck bugün ek tutukluluk talebiyle mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Ozan Kuşak olguları aktardı. Polis, huzurda bulunan zanlıların 1.derece Askeri Yasak Bölgeyi İhlal, 1.derece Askeri Yasak Bölgeye Gizlice Girme, Ağır Bir Cürüm İşlemek Kastı İle Gizli İttifak Kurma suçlarından methaldar olduklarını belirtti. Polis, 18 Eylül 2021 tarihinde saat 22:20 raddelerinde Akıncılar'da, 1. Derece askeri yasak bölge olan havuzlu karakolu diye bilinen yerin güneyinde tarla içerisinde Güney Kıbrıs’a geçmek için Yetkili makamdan izinsiz zanlı Ümit Barış’ın kullanımında bulunan HE 146 plakalı Ford kapalı van araç içerisinde, Yine zanlı Hasan Karaöz ile birlikte zanlılar Mantuila Luyeye, Mugeni Song , Muhammad Umsan , Gilbert Simon Patrıck'ı görevli askerler tarafından suçüstü tespit edilip tutuklanıp polise teslim edildiklerini anlattı. Polis, bahse konu aracın emare olarak zapt edildiğini belirtti. Polis,  zanlıların yapılan sorgularında zanlı 1 ve zanlı 2'nin diğer 4 zanlıyı 60 Euro karşılığı KKTC'den gayrı yasal yollardan içerisinde Güney Kıbrıs’a geçirmek için gizli ittifak kurduklarının tespit edildiğini belirtti. Polis, mesele ile ilgili zanlılar Ümit Barış, Hasan Karaöz ve Gilbert Simon Patrick’in polise gönüllü ifade verdiklerini söyledi. Polis, zanlıların vermiş oldukları gönüllü ifadenin teyit ve tekzibinin yapılacağını, yine mesele ile ilgili alınması gereken ifadeler ve meseleye bağlantılı 2 kişinin daha arandığını belirterek, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlıların 6 gün sureyle poliste tutuklu kalmalarını talep etti.

banner360
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sahte para ile alışveriş yaptı, tutuklu kalacak
Sahte para ile alışveriş yaptı, tutuklu kalacak
Tartıştığı kişinin 3 kaburgasını kırdı
Tartıştığı kişinin 3 kaburgasını kırdı
Tutuksuz yargılanacaklar
Tutuksuz yargılanacaklar
Sahte para zanlılarına 2 gün tutukluluk
Sahte para zanlılarına 2 gün tutukluluk
Uyuşturucu zanlısı tutuksuz yargılanacak
Uyuşturucu zanlısı tutuksuz yargılanacak
İki gün tutuklu kalacak
İki gün tutuklu kalacak
Aşılı olmayan kişilere AdaPass veren şebeke çökertildi
Aşılı olmayan kişilere AdaPass veren şebeke çökertildi
Tahsil ettiği parayı çaldı çalındı diye polise ihbarda bulundu
Tahsil ettiği parayı çaldı çalındı diye polise ihbarda bulundu
Tasarrufunda LSD türü uyuşturucu bulunan öğrenci bugün yine mahkemeye çıkarıldı
Tasarrufunda LSD türü uyuşturucu bulunan öğrenci bugün yine mahkemeye çıkarıldı
Uyuşturucu zanlısı tutuklu yargılanacak
Uyuşturucu zanlısı tutuklu yargılanacak

banner398

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner320

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim