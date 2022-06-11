ASKERİ YASAK BÖLGEYİ İHLAL

Evrim Kamalı

Lefkoşa’da meydana gelen askeri yasak bölgeyi ihlala meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlılar Hayrettin Akın ve Mehmet Kundo mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Polis zanlılar Hayrettin Akın ve Mehmet Kundo’nun “Askeri yasak bölgeyi ihlal” suçundan methaldar olduğunu söyledi. Polis, T.C. uyruklu olan zanlıların 10 Haziran 2022 tarihinde, saat 17.10 raddelerinde Alayköy’de Güney Kıbrıs’tan Kuzey Kıbrıs’a yetkili makamdan izinsiz bir şekilde geçmeye çalıştığı sırada görevli askerlere yakalandığını belirterek, zanlıların suçüstü hali gereği tutuklandığını kaydetti. Zanlıların gönüllü ifade verdiğini dile getiren polis, söz konusu ifadelerin teyit ve tekzip edilmesi gerektiğini söyledi. Polis, serbest kalmaları durumunda soruşturmaya olumsuz yönde etki etme ihtimallerinin bulunması nedeniyle zanlıların aleyhine 2 gün tutukluluk emri talep etti.

Mahkemeye avukatsız çıkan zanlılar da söz hakkı alarak maddi durumlarının kötü olduğunu, ödemeleri gereken borçlarının bulunduğunu, Güney Kıbrıs’a çalışmak için geçtiklerini, çantalarında da iş ayakkabıları ve eldivenleri bulunduğunu söyledi ve mahkeme huzurunda özür diledi.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Ozankaya, zanlıların soruşturma maksatlı 2 gn poliste tutuklu kalmasına emir verdi.