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Asilkan tutuksuz yargılacak

Asilkan tutuksuz yargılacak

11 Mart 2019 Pazartesi 16:20
Asilkan tutuksuz yargılacak

Asilkan tutuksuz yargılacak

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Alsancak’ta meydana gelen olayda tartıştığı eşine şiddet tehdidinde bulunduğu gerekçesi ile tutuklanan Asil Asilkan bugün teminat talebi ile Girne’de mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede meseleyi aktaran soruşturma memuru, zanlının 8 Mart tarihinde saat 07.30 sıralarında tartıştığı eşini, “Eğer benin aldatırsan, öğrenirsem seni çok kötü yaparım ”diyerek şiddet tehdidinde bulunduğunu söyledi. Polis, şikâyetin aynı gün yapıldığını, zanlının tutuklandığını belirten polis, ruhsatlı bir adet tabancası, av tüfeği ile 50 canlı mermiye el koyduklarını açıkladı. Polis, 2 gündür tutuklu bulunan zanlı hakkındaki soruşturmanın tamamlandığını belirterek, teminat talep etti.

Mahkeme, iki kefilin 75’şer bin TL kefalet senedi imzalaması şartı ile zanlının tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

Anahtar Kelimeler:
Asil AsilkanTehdid
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