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Asayiş ve Trafik denetimleri…Güzelyurt’ta 2 kişi tutuklandı

30 Kasım 2022 Çarşamba 23:32
Asayiş ve Trafik denetimleri…Güzelyurt’ta 2 kişi tutuklandı

Girne Polis Müdürlüğü ve Güzelyurt Polis Müdürlüğü tarafından dün gece asayiş ve trafik denetimleri yapıldı.

Girne’de gerçekleştirilen denetimler kapsamında bölgede faaliyet gösteren kahvehaneler,  kıraathaneler ve barlarda gerçekleştirilen denetimlerde herhangi bir olumsuzluk tespit edilmezken kumarhanelerde gerçekleştirilen denetimlerde kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak olan toplam 31 kişi tespit edilerek aleyhlerinde yasal işleme gidildi.

Trafik ekipleri tarafından düzenlenen denetimlerde 1074 araç kontrol edildi ve suç işlediği tespit edilen 193 araç sürücüsü çeşitli suçlardan rapor edildi; 14 adet araç ise trafikten men edildi.

Güzelyurt’ta gerçekleştirilen denetimler kapsamında da bölgede faaliyet gösteren bet ofisler, alkollü içki satışı yapılan yerler ile kahvehanelerde denetimler gerçekleştirildi.

Denetimler sonucunda KKTC’de izinsiz ikamet ettiği tespit edilen 2 kişi tutuklandı; yetkili makamdan izinsiz alkollü içki satışı yaptığı tespit edilen bir iş yeri işletmecisi ve kumar oynadıkları tespit edilen 7 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı.

Trafik ekipleri tarafında gerçekleştirilen denetimlerde 948 araç kontrol edildi  ve suç işlediği tespit edilen toplam 351 araç sürücüsü çeşitli suçlardan rapor edildi.

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