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Asayiş ve trafik denetimleri

21-22.12.2019 tarihleri ve 21:00-01:00 saatleri arasında, Gazimağusa, Girne ve Güzelyurt Polis Müdürlükleri sorumluluk sahalarında asayiş ve trafik denetimleri gerçekleştirilmiştir.

Asayiş ve trafik denetimleri

21-22.12.2019 tarihleri ve 21:00-01:00 saatleri arasında, Gazimağusa, Girne ve Güzelyurt Polis Müdürlükleri sorumluluk sahalarında asayiş ve trafik denetimleri gerçekleştirilmiştir.

22 Aralık 2019 Pazar 12:46
Asayiş ve trafik denetimleri

Gazimağusa’da gerçekleştirilen denetimler kapsamında bölgede faaliyet gösteren; bet ofisleri, gece kulüpleri, eğlence mekanları, restoranlar ve halkın yoğun olarak bulunduğu yerlerde kontroller gerçekleştirilmiş ancak herhangi bir olumsuzluk tespit edilmemiştir. Trafik ekiplerinin gerçekleştirdikleri denetimler sonucu toplam 650 araç kontrol edilmiş ve suç işlediği tespit edilen 116 araç sürücüsü hakkında ileri işleme gidilirken, 3 araç sürücüsü tutuklandı ve 3 araç ise trafikten men edilmiştir.

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Girne’de gerçekleştirilen denetimler kapsamında bölgede faaliyet gösteren kumarhaneler ve pansiyonlarda kontroller gerçekleştirilmiştir. Pansiyonlarda yapılan denetimlerde herhangi bir olumsuzluk tespit edilmezken, kumarhanelerde gerçekleştirilen denetimler sonucu kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak olan toplam 17 kişi tespit edilerek aleyhlerinde yasal işleme gidilmiştir.

Trafik ekiplerinin gerçekleştirdikleri denetimler sonucu toplam 460 araç kontrol edilmiş ve suç işlediği tespit edilen 68 araç sürücüsü hakkında ileri işleme gidilirken, 3 araç ise trafikten men edilmiştir.

Güzelyurt’ta gerçekleştirilen denetimler kapsamında bölgede faaliyet gösteren; bet ofisleri, alkollü içki satışı yapılan yerler, gece kulüpleri ve kahvehaneler kontrol edilmiş ancak herhangi bir olumsuzluk tespit edilmemiştir. Trafik ekiplerinin gerçekleştirdikleri denetimler sonucu toplam 258 araç kontrol edilmiş ve suç işlediği tespit edilen 61 araç sürücüsü hakkında ileri işleme gidilirken, 1 araç sürücüsü ise tutuklanmıştır.

Anahtar Kelimeler:
Kktc Asayiş Ve Trafik Denetimleri
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