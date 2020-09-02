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Artık haraç da istemeye başladılar

Gönyeli’de meydana gelen yaralama meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlılar Desmond Obinna Ibe ve Zachariah Temitope Ogungbıle dün mahkeme huzuruna çıkarıldılar.

02 Eylül 2020 Çarşamba 15:47
Artık haraç da istemeye başladılar
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Evrim KAMALI

Gönyeli’de meydana gelen yaralama meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlılar Desmond Obinna Ibe ve Zachariah Temitope Ogungbıle dün mahkeme huzuruna çıkarıldılar.

Zorla para istediler

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru İbrahim Toz, olguları aktardı. Polis, 28.08.2020 tarihinde, saat 13.45 raddelerinde, Gönyeli'de Belediye Bulvarı üzerinde bulunan Ömer Dereli Plaza Kat 3 Daire 15 ikametgâhı içerisinde Gönyeli'de sakin İkenna Thankgod Kanu’nun, kendisinden para isteyen soy isimleri meçhul Desmond ve Zack isimli şahıslar tarafından muhtemelen kesici bir cisim ile sağ elinden yaralamak suretiyle vahim zarara uğratılmış ve cebinde bulunan I-phone x max marka siyah renk cep telefonunun alındığını belirtti. Polis, konu şahsın LDH acil serviste müşahede altına alınarak aynı gün taburcu edildiğini anlattı.

Polis, temin edilen acil servis raporunda sağ el başparmağında fraktör yüzünde ise 45 santimlik kesi mevcut olduğu ve müştekinin el muayenesinde hareket kısıtlığı olduğu başparmaktaki kesi tendon kopması mevcut olduğu ve plastik cerrahi tarafından dikilmesi gerektiğinin öğrenildiğini söyledi. Polis, zanlıların 01.09.2020 tarihinde Lefkoşa Adli Şube'ye gelerek isimlerinin Desmond Obinna Ibe ve Zachariah Temitope Ogungbıle olduğunu söyleyerek 28.08.2020 tarihinde yaşanan olayı anlatıp

gönüllü ifade verdiklerini belirtti.

Tedavileri yapılıp hücreye kondular

Polis, akabinde Lefkoşa kaza mahkemesinden temin edilen derdest emri gereği tutuklanarak Atatürk meydan karakol hücrelerine yerleştirildiklerini söyledi. Polis, zanlıların 01.09.2020 tarihinde Lefkoşa Devlet Hastanesine götürülerek muayeneleri yaptırılmış olup, Zanlı 1 Desmond Obinna Ibe'nin sağ kulak arkasında 2-3 santimlik kesiye rastlandığı ve kesinin sütüne edildiği, Zanlı 2 Zecheriah Temitope Ogungbıle'nin ise darp ve cebir izine rastlanmadığını anlattı. Polis, tahkikatın yeni başladığını ve meselenin ciddiyeti göz önüne alındığında çevre şahadeti ve birçok kişiden ifade alınması gerektiğini, kamera kayıtlarının detaylı bir şekilde incelenmesi gerektiğini belirterek, zanlıların iki gün süreyle poliste tutuklu kalmalarını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, zanlıların 2 gün tutuklu kalmasına emir verdi.

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Anahtar Kelimeler:
Desmond Obinna IbeZachariah Temitope Ogungbıle
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