Artemis Papasavvas tutuklu yargılanacak

Kamalı Haber

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru İbrahim Toz, zanlı Artemis Papasavvas’ın Kanunsuz Uyuşturucu madde hintkeneviri ithal ve tasarrufu suçuna methaldar olduğunu belirtti.

Özder, zanlının 16.12.2021 tarihinde saat 21.35’te Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’nde görevli bir polis ekibinin Lokmacı Kara Sınır Kapısı’ndan KKTC’ne giriş yapan Güney Kıbrıs’da sakin zanlının tavır ve hareketlerinden şüphelenilmesi üzerine konu şahsın üzerinde ve eşyalarında yapılan kontrolde zanlının omuzunda asılı vaziyette bulunan siyah renk sırt çantası içerisinde dıştan kahverengi renk koli bandına sarılı şeffaf renk poşet içerisinde 26 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu maddenin bulunarak zanlının suçüstü hali gereği tutuklandığını söyledi.

Polis, zanlının gönüllü ifade verip, konu maddeyi bir Rumdan alıp, onun yönlendireceği bir yere bırakıp, karşılığında 50 Euro alacağını itiraf ettiğini ve derdest emri gereği tutuklandığını belirtti.

Polis, bu meselenin tahkikatının tamamlandığını ve zanlının serbest kalması halinde yargılanmaktan kaçabileceğini belirtip, tutuklu kalmasını talep etti. Zanlı, sağlık sorunları olduğunu anlattı.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, zanlının 45 günü aşmamak kaydıyla hükümsüz tutuklu olarak cezaevine gönderilmesine ve doktor kontrolünden geçirilmesine emir verdi.