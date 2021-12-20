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Artemis Papasavvas 4 gün daha tutuklu

Lefkoşa’da meydana gelen Kanunsuz Uyuşturucu madde hintkeneviri ithal ve tasarrufu suçu ile ilgili olarak tutuklanan zanlı Artemis Papasavvas yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

20 Aralık 2021 Pazartesi 13:31
Artemis Papasavvas 4 gün daha tutuklu

Kamalı Haber

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru İbrahim Toz, zanlı Artemis Papasavvas’ın Kanunsuz Uyuşturucu madde hintkeneviri ithal ve tasarrufu suçuna methaldar olduğunu belirtti.

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Özder, zanlının 16.12.2021 tarihinde saat 21.35’te Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’nde görevli bir polis ekibinin Lokmacı Kara Sınır Kapısı’ndan KKTC’ne giriş yapan Güney Kıbrıs’da sakin zanlının tavır ve hareketlerinden şüphelenilmesi üzerine konu şahsın üzerinde ve eşyalarında yapılan kontrolde zanlının omuzunda asılı vaziyette bulunan siyah renk sırt çantası içerisinde dıştan kahverengi renk koli bandına sarılı şeffaf renk poşet içerisinde yaklaşık 30 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan maddenin bulunarak zanlının suçüstü hali gereği tutuklandığını söyledi.

Polis, zanlının gönüllü ifade verip, konu maddeyi bir Rumdan alıp, onun yönlendireceği bir yere bırakıp, karşılığında 50 Euro alacağını itiraf ettiğini ve derdest emri gereği tutuklandığını belirtti.

Polis, bu meselenin tahkikatının devam ettiğini söyleyip, zanlının serbest kalması halinde soruşturmaya müdahale etme olasılığı bulunduğundan 4 gün daha tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Ozankaya, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlının 4 gün daha tutuklu kalmasına emir verdi.

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Anahtar Kelimeler:
Artemis Papasavvas
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