Arslan, 18 ay hapis yatacak

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Lefkoşa’da işyerine ve ikamet ettiği eve düzenek kurdurup, 133 bin 694 TL elektrik akımı çalan Aşkın Arslan, 18 ay hapis cezası aldı.

Lefkoşa Kaza Mahkemesi’nde Yargıç Temay Sağer, sanığın işlediği, Elektrik Akımı sirkati suçunun 5 yıla kadar hapis cezası öngördüğünün altını çizdi.

Sağer, bu tür suçları işleyen ve işleme eğilimde olan kişilere karşı caydırıcı ve ibret verici cezalar verilmesi gerektiğini belirtti. Sağer, sanığın KIB-TEK’i uğrattığı zararı 5 yıllık süreçte ödeyecek olmasın kısıtlı bir şekilde lehine değerlendirdiğini söyledi. Sanığın lehine ve aleyhine olan tüm hususları değerlendiren Sağer, sanığa 18 ay hapis cezası verdiğini açıkladı.