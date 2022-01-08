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Arsalan Ul HAQ hayata tutunamadı

08 Ocak 2022 Cumartesi 08:23
Arsalan Ul HAQ hayata tutunamadı

31.12.2021 tarihinde, saat 00:30 sıralarında, Girne’de Naci Talat Caddesi üzerinde doğu istikametine doğru 92 mlgr  alkollü içki tesiri altında seyreden Bilge Kağan BAŞ (E-22), yönetimindeki HF 292 plakalı salon araç ile önünde seyreden aracın sağından geçmeye çalıştığı esnada direksiyon hakimiyetini kaybedip gidiş istikametine göre yolun sağından yoldan çıkıp yol kenarında bulunan bordür taşlarına çarpıp kaldırım üzerine çıkarak o esnada kaldırım üzerinde yaya olarak yürümekte olan Girne’de sakin  Arsalan Ul HAQ (E-31) çarpmıştır.

Kazada ağır yaralanan Arsalan Ul HAQ, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu  Devlet Hastanesinde yapılan tedavisinin ardından Girne Dr. Suat Günsel Hastanesine kaldırılarak burada yoğun bakım servisinde müşahede altına alınmış ve araç sürücüsü  Bilge Kağan BAŞ ise tutuklanmıştı. 

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Arsalan Ul HAQ, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayarak 7.01.2022 tarihinde yaşamını yitirmiştir.

Soruşturma devam etmektedir.

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