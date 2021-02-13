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Arkadaşının kimliğine bürünüp polise imza atmaya gitti

Her iki şahıs yargılanıncaya değin teminatla serbest kaldı

13 Şubat 2021 Cumartesi 17:14
Arkadaşının kimliğine bürünüp polise imza atmaya gitti
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Gazimağusa’da, daha önce işlemiş olduğu bir suçtan dolayı teminata bağlanan ve haftada bir gün polise ispat-ı vücut etmesi gereken Türkmenistan uyruklu Ferhat Forayev, kendi adına imza atması için arkadaşını Kemal Saparov’u teşvik ederek polise gönderince her ikisinin de başı derde girdi ve tutuklandılar.

Tutuklanan zanlılara PCR testi yapılmış ve sonuçlarının çıkmaması nedeniyle bugün 13.02.21 tarihinde Gazimağusa kaza mahkemesinde görüşülen teminat duruşmaları iddia makamı adına mahkemede hazır bulunan savcı yardımcısı Hüseyin Eser’in talebi, savunma avukatının itiraz etmemesi ve yargıcın izin vermesiyle gıyaplarında yapılarak ileride görülecek davalarında hazır bulunmalarını temin etmek maksadıyla zanlılar gıyaplarında teminata bağlandılar.

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Bugünkü duruşmada iddia makamı adına mahkemede yemin altında şahadet veren PM İbrahim Gökova, zanlı 1 F.F’nin   önceden işlemiş olduğu bir suçtan teminatlı olduğu ve haftada 1 gün polise gidip imza etmesi gerekirken arkadaşı olan zanlı 2 K.S’u kendi yerine imza atması için teşvik ederek polise gönderdiğini söyledi.

12.02.21 tarihinde Gazimağusa polis müdürlüğüne giden zanlı 2’in görevli memura kendisini zanlı 1 F.F olarak tanıtıp adı edilenin kimliğine bürünüp sahte beyanla kayıt temin etmeye teşebbüs ettiğinin tespit edilmesiyle tutuklandığını belirten tanık polis, ayni gün zanlı 1’in de derdest emri gereği tutuklandığını söyledi.

Zanlılar aleyhine başkasının kimliğine bürünme, sahte davranışla kayıt temin etme, suça teşvik ve mahkeme emrine riayet etmemek suçlamasıyla dosya tanzim edildiğini belirten tanık polis, her iki zanlının gerek gönüllü ifadelerinde gerekse kendilerine okunan yazılı dava tebliğlerinde suçlarını kabul ettiklerine dikkat çektikten sonra  ileride görülecek davalarında hazır bulunmalarını temin etmek maksadıyla teminata bağlanmalarını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren yargıç Zehra Yalkut Bilgeç zanlıların KKTC haricine çıkışlarını men ederek 4000’er TL nakdi teminat yatırmaları, KKTC vatandaşı muteber birer kişinin 75 biner TL şahsi kefalet senedi imzalaması ve haftada bire gün polise ispat-ı vücut etmeleri şartıyla serbest kalmaları yönünde emir verdi. (MHA)

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