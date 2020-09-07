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Arkadaşının kafasını yaran zanlı tutuksuz yargılanacak !

Gönyeli’de ikametgahında zanlılar Desmond Obinna Ibe ve Zachariah Temitope Ogungbıle’nin saldırısına uğrayan ve kavga anında alkol şişesi ile İbe’yi kulağından yaralayan İkenna Thankgod Kanu tutuklandı ve dün mahkemeye çıkarıldı.

07 Eylül 2020 Pazartesi 15:23
Arkadaşının kafasını yaran zanlı tutuksuz yargılanacak !
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Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru İbrahim Toz, olguları aktardı. Polis, 28.08.2020 tarihinde, saat 13.45 raddelerinde, Gönyeli'de Belediye Bulvarı üzerinde bulunan Ömer Dereli Plaza Kat 3 Daire 15 ikametgâhı içerisinde Gönyeli'de sakin İkenna Thankgod Kanu’nun aralarında alacak verecek meselesi bulunan Zachariah Temitope Olungbıle ve

Desmond Obinna Ibe ile kendi yatak odası içerisinde tartıştıkları esnada elinde tuttuğu jack daniels şişesini duvara vurup kırdıktan sonra elinde kalan cam parçası ile Desmond Obinna Ibe'nin sağ kulak arkasını 3 santim kesmek suretiyle yaraladığını belirtti.

Polis, zanlının aleyhine başlanan tahkikatın tamamlandığını ve öğrenci statüsünde olduğunu söyleyerek, mahkemenin göreceği uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, zanlının yurtdışına çıkışını yasaklayarak, haftada 1 gün polise ispat-ı vücutta bulunması, 10 bin TL nakdi teminat yatırması koşulu ile tutuksuz yargılanmalarına emir verdi.

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Anahtar Kelimeler:
GönyeliMahkeme
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