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Arkadaşının hüviyetine girip ehliyetini kullanan kişiye 9 ay hapis cezası

29 Mart 2021 Pazartesi 20:44
Arkadaşının hüviyetine girip ehliyetini kullanan kişiye 9 ay hapis cezası
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2020 yılı temmuz ayı içerisinde Dörtyol polis karakolu önünde yapılan trafik kontrolünde görevli polise cep telefonunda kayıtlı bulunan sanık 2 Emmanuel Chawa Dingba’ya ait pasaport ve sürüş ehliyetinin resmini göstermek suretiyle onun kimliğine girip işlem yaptıran sanık 1 İbrahim Alan Isaac ağır ceza mahkemesi tarafından 9 ay hapislik cezasına çarptırılırken kimliğine bürünen sanık 2 Emmanuel Chawa Dingba ise 10 bin TL para cezası ile cezalandırıldı.

Gazimağusa’da oturumlarına devam eden Başkan kıdemli yargıç Fatma Şenol, kıdemli yargıç Ayşen Toroslu ve üye yargıç Hazan Aksun’dan oluşan ağır ceza mahkemesi heyeti bugün 29.03.21 tarihinde sanıklar aleyhine getirilen 1- Sahte belge düzenleme, 2- Sahtelenmiş belgeyi tedavüle sürme, 3- sahte davranışla kayıt temin etme ve 4- başkasının kimliğine bürünme davaları görüşüp karara bağladı.

Kıdemli yargıç Ayşen Toroslu tarafından okunan kararda sanıkları işlemiş oldukları suçlardan suçlu bulup mahkûm ettiklerini belirtti.

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Sanıkların işlemiş oldukları suçtan dolayı özür dilediklerini, suçlarını kabul ettiklerini, kesilen cezaları ödemek suretiyle hiç kimsenin mağdur olmadığını, suçlarını kabul etmekle adaletin erken tecelli etmesine katkı koyduklarını lehlerinde hafifletici unsur olarak değerlendirdiklerine değinen Toroslu, sahtelenen belgenin resmi bir belge olması halinde 10 yıla kadar hapislik cezası gerektiğine dikkat çektiğini ve dikkate alınması gerektiğine vurgu yaptı.

Sanık 1’in dikkate alınması gereken 3, sanık 1’in ise dikkate alınması gereken 1 ayrı meselesi olduğunu söyleyen Toroslu bu davaların da ceza takdirinde dikkate alındığını belirtti.

Özellikle sanık 1’in birçok kez farklı tarihlerde sanık 2 adına tedavüle sahte belge tedavüle sürmek suretiyle sahtekarlık yapmasını ve bu hareketlerini sürdürmesini devam etmesine hoşgörü ile yaklaşmamız düşünülemez diyen Toroslu, ortada mağduriyet veya zarara uğramış birilerinin olmayışını ve 8 aydan beri merkezi ceza evinde hükümsüz tutuklu olarak bulunan zanlılara ceza takdirinde gerek iddia makamının ortaya koydukları, gerekse savunma avukatının sanık 2 ile ilgili belirttiklerini dikkate aldıklarını belirttikten sonra sanık 2’e hürriyeti bağlayıcı bir ceza verilmemesi yönünde görüş birliğine varıldığını söyledi.

Kıdemli yargıç Ayşen Toroslu, netice olarak oy birliğiyle alınan karar doğrultusunda sanık 1’e işlemiş olduğu birinci ve ikinci davalarda 9’ar ay hapis cezası, üçüncü ve dördüncü davalardan ise üçer ay hapis cezası verildiğini, cezaların birlikte çekileceğini, sanık 2’ye ise birinci ve ikinci davadan beşer bin TL para cezası, üçüncü ve dördüncü davalardan 3 yıl süreyle iyi ahlak sahibi olması ve benzeri suç işlemesi kaydıyla 200 bin TL şahsi kefalet senedi imzalamasına karar verildiğini belirtti.(MHA)

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Anahtar Kelimeler:
İbrahim Alan IsaacEmmanuel Chawa Dıngba
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