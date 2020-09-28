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Arkadaşının evinden ziynet eşyası çalan şahıs teminata bağlandı!

Sirkat edilen ziynet eşyalarının değeri 450 tl Gazimağusa’da ikametgâhında misafir olarak bulunduğu G.Ö isimli arkadaşının yatak odasında bulunan komodin üzerindeki 1 adet altın renkli gümüş kolye, 1 çift gümüş küpe, 1 adet gümüş kolye ucu ve 1 adet gümüş yüzükü sirkat eden Rahme Hürses (K-38) kamera görüntülerinden tespit edilerek aynı gün tutuklanmış ve 25.9.20 tarihinde çıkarıldığı mahkemede hakkında 3 gün tutukluluk emri temin edilmişti. Zanlı bugün 28.9.20 tarihinde ikametgahtan sirkat suçlamasıyla Gazimağusa Kaza Mahkemesinde yargıç huzuruna çıkarılarak ileride görüşülecek davasında hazır bulunmasını temin etmek maksadıyla teminata bağlandı.

28 Eylül 2020 Pazartesi 16:53
Arkadaşının evinden ziynet eşyası çalan şahıs teminata bağlandı!
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Mağusa Haber Ajansı

Zanlı yatak odasında bulunan güvenlik kamerasına yakalandı.

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Bugünkü duruşmada iddia makamı adına mahkemede hazır bulunan savcı Hasan Boşnak, PM Mustafa Çebi’yi tanık kürsüsüne çağırdı. PM Çebi yemin altında verdiği şahadette, 24.9.20 tarihinde saat 16.00 raddelerinde, Gazimağusa’ da arkadaşı G.Ö’nün evinde misafir olarak bulunmakta olduğu esnada yatak odası içerisindeki komodin üzerinde bulunan 1 adet altın renkli gümüş kolye, 1 çift gümüş küpe, 1 adet gümüş kolye ucu ve 1 adet gümüş yüzükü sirkat eden zanlının kamera görüntülerinden tespit edilerek aynı gün derdest emri gereği tutuklandığını, sirkat edilen eşyaların da zanlının çantasında bulunarak emare alındığını söyledi.

2020 yılı Şubat ve Mart ayları içerisinde birçok kez ziynet eşyası sirkat edilmesinden duyduğu tedirginlik üzerine müştekinin yatak odasına güvenlik kamerası yerleştirdiğini ve bunun sonucu olarak 24.9.20 tarihindeki sirkat olayını gerçekleştiren zanlının kamera görüntülerinden tespit edildiğini belirten PM Çebi, yapılan tahkikatta önceki sirkat olaylarında zanlının bağlantısının olmadığının tespit edildiğini söyledi.

Sirkat edilen ziynet eşyalarının 450 TL değerinde olduklarını, mesele ile ilgili zanlının ifade vermediğini, ziynet eşyalarının kendisine ikametgâh sahibi arkadaşı tarafından verildiğine dair beyanı olduğunu söyleyen PM Çebi tahkikatın bundan sonraki kısmına etki etme imkânı olmayan zanlının teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren kıdemli yargıç Çiğdem Güzeler, zanlının ileride görülecek davasında hazır bulunmasını temin etmek maksadıyla KKTC haricine çıkışını men ederek 3000 TL nakdi teminat yatırması ve KKTC vatandaşı muteber bir kişinin imza edeceği 50 bin TL şahsi kefalet senedi karşılığı serbest kalması yönünde emir verdi. Şartları yerine getirmemesi halinde ve her hâlükârda 45 günü geçmemek kaydıyla hükümsüz tutuklu olarak merkezi cezaevine gönderilmesi yönünde ayrıca emir verdi.

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Anahtar Kelimeler:
Ziynet Eşyası çalan
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