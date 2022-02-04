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Arkadaşının araç içerisinde düşürdüğü telefonu sirkat edip başkasına sattı

04 Şubat 2022 Cuma 17:13
Arkadaşının araç içerisinde düşürdüğü telefonu sirkat edip başkasına sattı

(04-02-2022…MHA) 30 Haziran 2021 tarihinde saat 23.00 raddelerinde Paşaköy’de, araç içerisinde birlikte seyahat ettiği arkadaşı Ş.Ç’nün araç içerisine düşürdüğü siyah renk cep telefonunu sirkat ettikten sonra bir şahsa satan M.K, telefon dökümlerinden tespit edilerek 03.02.22 tarihinde derdest emri gereği tutuklandı.

Zanlı bugün 04.02.22 tarihinde “sirkat” suçlamasıyla Gazimağusa kaza mahkemesinde yargıç huzuruna çıkarılarak hakkında 3 gün tutukluluk emri temin edildi.

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Bugünkü duruşmada iddia makamı adına mahkemede hazır bulunan Dörtyol polis karakolunda görevli polis memuru Cihat Doğan, yemin altında verdiği şahadetinde, 30.06.21 tarihinde Paşaköy’ de ayni evde sakin Ş. Ç ile birlikte bir araç içerisinde birlikte oldukları esnada şikayetçinin araç içerisine düşürmüş olduğu siyah renk cep telefonunun sirkat edildiğine dair yapılan şikayet doğrultusunda sürdürülen soruşturmada ve temin edilen görüşmelere ait dökümlerde, 2021 yılı temmuz ayı içerisinde telefonun zanlı tarafından kullanıldığının tespit edildiğini söyledi.

Bu bilgi üzerine tespit edilen zanlının 03.02.22 tarihinde yapılan sözlü sorgulamasında, olay akşamı şikayetçi ve 1 arkadaşı ile birlikte Lefkoşa’ dan Paşaköy’ e uyuşturucu madde almak için geldiğini, aralarında yapılan alışveriş neticesinde telefonu kendisine verdiğini, ileriki tarihlerde ise şikayetçiden almış olduğu telefonu Lefkoşa’ da bir başka şahsa sattığı yönünde beyanda bulunması üzerine derdest emri gereği tutuklandığına vurgu yapan tanık polis, sirkat edilen telefonun henüz bulunamadığına değindi.

Tahkikata yeni başlandığını, uzun zaman geçmesi nedeniyle alınması gereken ifadeler yanında sirkat edilen cep telefonunun bulunmasına yönelik araştırma yapılacağına dikkat çeken tanık, zanlının serbest kalması halinde sürdürülen tahkikata etki etme olasılığının kuvvetle muhtemel olduğuna değindikten sonra tahkikatını salimen devam ettirebilmek maksadıyla zanlının 3 gün süreyle poliste tutuklu kalması yönünde emir verilmesini talep etti.

Huzurundaki şahadeti ve polisin talebini değerlendiren yargıç Mine Gündüz, zanlının 3 gün süreyle poliste tutuklu kalması yönünde emir verdi. (MHA)

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